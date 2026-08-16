Jika diberi pilihan, saya mungkin lebih selesa berada di belakang kamera berbanding di hadapannya.

Sejak kecil, saya bukanlah seorang yang begitu yakin apabila dijadikan tumpuan. 

Laporan berkaitan
Teliti semula makna pendidikanAug 2, 2026 | 5:30 AM
Peranan imam sebenar – lambang penyatu, penjaga keharmonian masyarakatMar 6, 2026 | 3:38 PM
kameradigitalmedia sosial