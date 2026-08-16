Daripada rasa gugup kepada yakin sampaikan berita di depan kamera

Daripada rasa gugup kepada yakin sampaikan berita di depan kamera Kemahiran penting sebagai wartawan; boleh diasah melalui latihan dan keberanian mencuba

Daripada rasa gugup kepada yakin sampaikan berita di depan kamera Share

Penulis (tengah) berlatih menggunakan telepanduan semasa sesi ‘on-screen’ bersama pengacara terkenal, Denise Keller (kanan). - Foto GIDEON JOSÉ