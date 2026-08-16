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Daripada rasa gugup kepada yakin sampaikan berita di depan kamera
Kemahiran penting sebagai wartawan; boleh diasah melalui latihan dan keberanian mencuba
Penulis (tengah) berlatih menggunakan telepanduan semasa sesi ‘on-screen’ bersama pengacara terkenal, Denise Keller (kanan). - Foto GIDEON JOSÉ
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Aug 16, 2026 | 5:30 AM
Jika diberi pilihan, saya mungkin lebih selesa berada di belakang kamera berbanding di hadapannya.
Sejak kecil, saya bukanlah seorang yang begitu yakin apabila dijadikan tumpuan.
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