Jabatan di seluruh BBC telah diarahkan mengurangkan kira-kira 10 peratus kos masing-masing dalam langkah yang dijangka menjadi pemberhentian pekerja terbesar di BBC dalam hampir 15 tahun. - Foto REUTERS

Jabatan di seluruh BBC telah diarahkan mengurangkan kira-kira 10 peratus kos masing-masing dalam langkah yang dijangka menjadi pemberhentian pekerja terbesar di BBC dalam hampir 15 tahun. - Foto REUTERS

BBC dijangka kurangkan ratusan pekerjaan di bahagian berita Sehingga 2,000 jawatan bakal dipotong

LONDON: Syarikat media Britain BBC dijangka mengurangkan ratusan pekerjaan dalam bahagian berita utamanya minggu depan sebagai fasa pertama langkah pengecilan operasinya, lapor Financial Times (FT) pada 15 Jun, memetik sumber yang arif tentang perkembangan tersebut.

Jabatan di seluruh pertubuhan itu diarahkan mengurangkan kira-kira 10 peratus kos masing-masing di bawah pelan lebih luas yang dijangka menyebabkan sekitar 2,000 pekerjaan hilang bagi menjimatkan ratusan juta pound sterling, menurut laporan FT.

Bahagian berita BBC dijangka menjadi yang pertama mengumumkan rancangan mereka minggu depan.

Reuters tidak dapat mengesahkan laporan itu dengan segera.

BBC pada 15 April berkata pihaknya dijangka mengurangkan sehingga 2,000 pekerjaan berikutan keadaan industri media yang semakin mencabar.

Ketua Pengarah sementara BBC, Encik Rhodri Talfan Davies, berkata dalam satu kenyataan kepada kakitangan bahawa jumlah pekerjaan dijangka berkurangan adalah antara 1,800 hingga 2,000.

Syarikat itu sebelum ini pernah menyatakan bahawa pengurangan itu melibatkan “hampir satu daripada setiap 10” pekerjaan daripada sekitar 21,500 pekerjanya.

BBC menyatakan dalam satu laporan pada Mac lalu bahawa pendapatan daripada bayaran lesen merosot 24 peratus dari segi nilai sebenar sejak 2017.