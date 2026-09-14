DOONBEG (Ireland): Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mendakwa Iran mahu mencapai perjanjian bagi menamatkan perang, sambil meramalkan harga petrol di Amerika akan turun dengan mendadak sebaik sahaja konflik itu berakhir.

Encik Trump berkata perang yang kini memasuki bulan ketujuh itu mungkin berakhir sebelum atau tidak lama selepas pilihan raya separuh penggal Amerika pada November.

“Lihat, ia boleh berakhir sebelum pilihan raya separuh penggal, tetapi ia mungkin akan berakhir selepas pilihan raya separuh penggal,” katanya kepada wartawan di Ireland pada 13 September.

Beliau berada di negara itu untuk menghadiri beberapa pertemuan dan menyaksikan kejohanan golf Terbuka Amgen Irish yang berlangsung di Trump International Golf Links miliknya di Doonbeg.

Encik Trump mendakwa pegawai Iran “sentiasa menghubungi” Amerika kerana mahu mencapai persetujuan untuk menamatkan perang.

Bagaimanapun, beliau menegaskan Washington hanya akan menerima perjanjian yang dianggap menguntungkan Amerika.

“Saya tidak akan membuat perjanjian yang tidak baik,” katanya.

Teheran sebelum ini menolak dakwaan bahawa ia berulang kali menghubungi Washington untuk mengadakan rundingan damai.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Anggota pasukan mencari dan menyelamat menggunakan teropong ketika menyisir kawasan pesisir Gunung Anak Krakatau dari perairan Selat Sunda pada 13 September, dalam operasi mencari lima wartawan yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung berapi itu pada 7 September. Lima wartawan itu adalah antara lapan orang dalam sebuah bot laju yang masih belum ditemukan.

Pencarian lapan individu hilang diperluas ketika Anak Krakatau berstatus siaga

Sep 14, 2026 | 2:26 PM
Cik Kapur Devi Sah sebak ketika memeluk anaknya, Encik Sanjay Sah, sebaik beliau tiba di rumah mereka di Kampung Tilathi Koiladi, Daerah Saptari, Nepal, pada 13 September. Encik Sah terselamat selepas terperangkap selama sembilan hari dalam terowong sebuah stesen janakuasa hidro susulan banjir besar dan tanah runtuh yang melanda Nepal pada 26 Ogos

Terselamat sembilan hari dalam terowong, pekerja Nepal kembali ke pangkuan keluarga

Sep 14, 2026 | 11:37 AM
Anggota tentera memeriksa pengundi sebelum mereka memasuki sebuah pusat mengundi di Bandar Marawi, Mindanao, selatan Filipina, pada 14 September. Kira-kira 2.4 juta pengundi berdaftar mengundi untuk memilih 80 anggota Parlimen pertama Wilayah Autonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM), beberapa jam selepas tiga orang ditembak mati dan 15 lagi cedera dalam keganasan di luar sebuah pusat mengundi di Cotabato.

Bangsamoro adakan pilihan raya Parlimen pertama selepas berdekad perjuangan autonomi

Sep 14, 2026 | 11:23 AM
tambang RTS, S’pura, pekerja M’sia, rel rentas sempadan

$5 berbaloi atau mahal? Pengguna timbang kadar tambang RTS

Sep 14, 2026 | 5:00 AM
2LT Saiful Azhar Saifuddin bersama ibunya, Cik Hazlinah Ahmad Isa, dan bapanya, Encik Saifuddin Haji Said, selepas pemakaian epaulet pangkat pegawai di Institut Tentera Safti. Beliau berhasrat menerapkan pengajaran daripada kerjaya bola sepak dan latihan tentera untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh dipercayai.

Dari padang bola ke hutan, NS bentuk diri pegawai muda sebagai pemimpin

Sep 12, 2026 | 8:35 PM
pulau bukom, penambakan, pulau barat

Pakar, bekas penduduk gesa sejarah, warisan pulau barat dipelihara

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Asap tebal yang menusuk hidung dan menyesakkan akibat kebakaran hutan menyelubungi bandar raya Palangka Raya di Kalimantan Tengah pada 6 September.

Kebakaran hutan sebab jangkitan pernafasan memuncak di Indonesia

Sep 11, 2026 | 4:40 PM
Gunung Anak Krakatau memuntahkan bahan gunung berapi ke udara ketika meletus di Selat Sunda, Indonesia, pada 5 September. Gunung berapi itu kini berada pada Tahap Tiga, iaitu tahap amaran kedua tertinggi.

Pakar: Gunung Anak Krakatau pendam bahaya lebih besar

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
HAYATI KEHIJAUAN: Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial merangkap Menteri Kesihatan dan Anggota Parlimen (AP) GRC Sembawang, Encik Ong Ye Kung (tengah), berkata pembukaan lima taman di Bukit Canberra itu memberi penghormatan kepada warisan dan alam semula jadi di kawasan Sembawang.

Lima taman bertema dibuka di Bukit Canberra

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Johor, Singapura, personal shopper, Tengku Farah Dila, Hari Raya, Syawal, Aidilfitri, tempahan

Pembeli peribadi jadi pilihan utama warga S’pura jelang Syawal

Mar 12, 2026 | 2:53 PM

Agensi berita Iran, Mehr, turut menyifatkan dakwaan terbaru Encik Trump sebagai “tidak masuk akal” dan menuduh beliau cuba mengalihkan perhatian daripada masalah ekonomi dalaman Amerika yang semakin terjejas akibat perang.

Encik Trump pada masa yang sama menegaskan bahawa sebarang persetujuan mesti memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklear.

“Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear dan mereka tidak akan memiliki senjata nuklear,” katanya.

Perang itu mencetuskan pergolakan besar dalam pasaran tenaga dunia, terutama selepas gangguan terhadap perkapalan dan prasarana minyak di Timur Tengah.

Harga petrol purata di Amerika mencecah AS$4.31 ($5.47) segelen pada Ahad, meningkat daripada AS$4.07 sebulan lalu dan AS$3.19 setahun lalu, menurut Persatuan Automobil Amerika (AAA).

Encik Trump berkata harga petrol akan “jatuh seperti batu” apabila perang berakhir.

Pasaran minyak pula dijangka terus berdepan tekanan selepas serangan terbaru terhadap saluran paip minyak Arab Saudi meningkatkan kebimbangan mengenai bekalan tenaga global.

Namun, Encik Trump turut membangkitkan kemungkinan Amerika tidak berundur sepenuhnya daripada Iran selepas perang berakhir.

Beliau berkata Washington mungkin memilih untuk terus berada di Iran dan “mengambil minyak”, sambil membandingkan kemungkinan itu dengan pendekatan Amerika terhadap Venezuela.

“Kami akhirnya akan keluar, kecuali kami memutuskan untuk kekal dan mengambil minyak, seperti di Venezuela,” katanya.

Menurut Encik Trump, hasil yang diperoleh Amerika daripada Venezuela sudah cukup untuk menampung kos perang di negara itu “berkali-kali”.

Beliau tidak memberikan butiran mengenai bagaimana Amerika boleh kekal di Iran atau menguasai sumber minyak negara tersebut.

Apabila ditanya mengenai usaha beberapa negara Teluk mengadakan rundingan dengan Teheran, Encik Trump berkata beliau tidak membantah langkah tersebut.

“Saya tidak peduli. Itu terpulang kepada mereka. Tidak mengapa,” katanya.

Kenyataan itu dibuat ketika usaha diplomatik untuk meredakan konflik berdepan kesukaran, dengan pertempuran terus menjejas laluan tenaga utama dan meningkatkan tekanan terhadap ekonomi serantau serta global.

Perang yang bermula pada akhir Februari itu juga sudah meragut nyawa 18 anggota tentera Amerika.

Walaupun Encik Trump terus meramalkan perang akan berakhir tahun ini, belum ada tanda jelas bahawa Washington dan Teheran hampir mencapai persetujuan, dengan kedua-dua pihak masih berbeza pendirian mengenai syarat untuk menghentikan konflik. - Agensi berita

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Sekatan ekonomi AS ke atas Iran cetus keresahan rakyatAug 26, 2026 | 12:58 PM
Selepas 286 hari di laut, kapal induk AS tinggalkan Timur Tengah singgah di ThailandSep 3, 2026 | 2:16 PM
IranAmerika Syarikat