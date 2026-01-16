Walaupun berdepan tarif Amerika Syarikat, pertumbuhan eksport utama pada 2025 mengatasi anggaran rasmi sekitar 2.5 peratus. - Foto ST

Eksport S’pura meningkat 4.8% pada 2025 di sebalik tarif AS, namun reda pada Disember

Meskipun berhadapan dengan tarif Amerika Syarikat, eksport utama Singapura berkembang lebih pantas daripada unjuran rasmi pada 2025, namun kadar pertumbuhan menjadi perlahan pada bulan terakhir Disember 2025.

Eksport domestik bukan minyak (Nodx) meningkat 4.8 peratus pada 2025, mengatasi unjuran rasmi sekitar 2.5 peratus, menurut angka yang dikeluarkan oleh Enterprise Singapore (EnterpriseSG) pada 16 Januari.

Agensi perdagangan itu sebelum ini meramalkan pada November pertumbuhan eksport utama akan merosot kepada 0 hingga 2 peratus pada 2026, apabila kesan tarif mula dirasai dan aktiviti ‘front-loading’ semakin berkurangan.

‘Front-loading’ ialah langkah membawa ke hadapan penghantaran atau dagangan, yang mana syarikat mempercepat eksport atau import sebelum tarif atau sekatan baru dikuatkuasakan.

Pada Disember 2025, eksport utama meningkat 6.1 peratus, lebih rendah daripada unjuran 10.1 peratus oleh penganalisis dalam tinjauan Bloomberg.

Kadar ini juga lebih rendah berbanding kenaikan 11.5 peratus pada November dan lonjakan 21.1 peratus pada Oktober.

Nodx elektronik berkembang 24.9 peratus pada Disember 2025 berbanding setahun sebelumnya, meneruskan kenaikan 12.9 peratus pada November 2025.

Litar bersepadu meningkat 32.1 peratus, produk media cakera 53.5 peratus, manakala peralatan telekomunikasi melonjak 81.4 peratus, menjadikannya penyumbang utama kepada pertumbuhan Nodx elektronik.

Nodx bukan elektronik meningkat 0.8 peratus pada Disember, selepas berkembang 11.1 peratus pada November.

Pertumbuhan ini dipacu oleh emas bukan monetari, iaitu emas yang diperdagangkan sebagai komoditi dan bukan simpanan bank pusat, yang melonjak 73.3 peratus.

Jentera khusus dan peralatan pengendalian mekanikal masing-masing meningkat 5.4 peratus dan 415.8 peratus.

Dari segi destinasi, eksport Nodx ke China, Taiwan dan Malaysia mencatat pertumbuhan pada Disember, manakala penghantaran ke Amerika, Jepun, Hong Kong, Indonesia, Thailand dan Eropah mengalami penurunan.

Penghantaran ke China meningkat 17.9 peratus, dipacu oleh eksport lebih tinggi bagi jentera khusus, peralatan pengukuran dan mesin alat pemotong logam.

Eksport ke Taiwan pula berkembang 24.3 peratus, disokong oleh litar bersepadu, jentera khusus dan farmaseutikal.

Penghantaran ke Malaysia meningkat 13.3 peratus, dipacu oleh litar bersepadu, jentera khusus serta diod dan transistor.

Ketua ahli ekonomi Asean di Nomura, Encik Euben Paracuelles, berkata pertumbuhan eksport pada Disember 2025 mereda susulan pengeluaran farmaseutikal yang kembali normal selepas lonjakan pada November, manakala eksport elektronik kekal kukuh.

Menurutnya, keadaan ini menyokong unjuran ekonomi Singapura akan berkembang 3.7 peratus pada 2026, melebihi julat unjuran Singapura 1 hingga 3 peratus serta purata ramalan penganalisis 2.5 peratus.

Pertumbuhan dijangka dipacu oleh sektor perkilangan berteraskan eksport, yang terus meraih manfaat daripada pemulihan sektor teknologi dan peluasan permintaan berkaitan kecerdasan buatan (AI).

Beliau turut menjangkakan aktiviti pemindahan dan penghalaan semula perdagangan kekal kukuh, memandangkan Singapura berdepan tarif Amerika yang lebih rendah berbanding kebanyakan negara di rantau ini.