Bekalan rumah privet baru dijangka semakin berkurangan pada 2026, dengan kira-kira 19 projek kediaman privet dijadualkan untuk dilancarkan. - Foto BT

Harga rumah privet baru dijangka mencapai paras tertinggi pada 2026 apabila bekalan semakin ketat, di tengah-tengah permintaan yang kekal kukuh serta tekanan kos yang terus meningkat.

Unjuran ini menyusuli prestasi memberangsangkan pada 2025, dengan jualan kukuh merentasi 25 projek baru yang dilancarkan, tidak termasuk dua pembangunan kondominium eksekutif (EC).

Saluran pelancaran baru dijangka semakin menyusut pada 2026, dengan kira-kira 19 projek kediaman privet termasuk satu pembangunan rumah bertanah, serta sehingga lima pelancaran EC, kata Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) ERA, Encik Marcus Chu.

Antara projek utama yang dijangka dilancarkan ialah pembangunan guna campur 875 unit di Chencharu Close; projek 1,055 unit di Chuan Grove oleh Sing Holdings dan Sunway; serta projek 1,240 unit di tapak bekas kondominium Thomson View.

Dalam segmen EC, pelancaran berpotensi termasuk Coastal Cabana di Jalan Loyang Besar, Rivelle Tampines, serta projek lain di Senja Close, Woodlands Drive dan Sembawang Road.

Pengarah Kanan Analitik Data Huttons Asia, Encik Lee Sze Teck, menjangkakan sekitar 9,500 rumah privet baru, tidak termasuk EC, akan memasuki pasaran pada 2026, iaitu 17 peratus lebih rendah berbanding 11,500 unit yang dilancarkan pada 2025.

CEO PropNex, Encik Kelvin Fong, berkata syarikat pembangun kekal peka terhadap sensitiviti harga pembeli dan berusaha mengekalkan harga yang “berpatutan”, khususnya semasa hujung minggu pelancaran.

Sekitar 64 peratus unit baru yang bakal dilancarkan terletak Luar Kawasan Tengah (OCR), meningkat 55 peratus berbanding 2025, lapor The Business Times (BT).

Encik Lee turut menyatakan jumlah flat HDB yang mencapai Tempoh Penginapan Minimum (MOP) lima tahun juga akan meningkat ketara pada 2026.

Sebanyak 21 peratus rumah privet baru terletak di Baki Kawasan Tengah (RCR), manakala 14 peratus berada di Kawasan Tengah Utama (CCR).

Dengan bilangan projek yang lebih sedikit memasuki pasaran, jualan utama dijangka mereda kepada sekitar 7,500 hingga 9,000 unit pada 2026.

Harga pelancaran baru pula diramal meningkat sehingga 5 peratus, sekali gus mencipta penanda aras baru.

Ketua penyelidikan SRI, Encik Mohan Sandrasegeran, berkata kadar tanah purata di CCR meningkat 7.9 peratus pada 2025, dengan tawaran tertinggi dirakamkan di tapak Penjualan Tanah Pemerintah (GLS) seperti Holland Link dan Bukit Timah Road.

Berdasarkan kos tersebut, harga CCR bakal mencecah sekitar S$3,500 setiap kaki persegi (psf) pada 2026.

Di RCR, tawaran tanah purata meningkat 8.3 peratus, yang boleh menghasilkan harga pelancaran baru sekitar S$2,600 psf, sejajar dengan paras 2025.

Pertumbuhan paling ketara dirakamkan di kawasan pinggir bandar, dengan kadar tanah melonjak lebih 26 peratus, mencerminkan persaingan sengit bagi tapak pasaran massa.

Ketua Penyelidik Cushman & Wakefield, Mr Wong Xian Yang, berkata pemotongan kadar faedah dan kos pembinaan yang semakin mantap telah meningkatkan minat syarikat pembangunan terhadap pemerolehan tanah, sekali gus mendorong kos lebih tinggi.

Namun, Ketua penyelidik Asia Tenggara CBRE, Cik Tricia Song, berkata sebahagian bidaan tanah yang lebih tinggi merupakan pemulihan daripada paras rendah pada 2023 dan 2024.

Encik Fong menambah kebanyakan rumah baru yang dijual pada 2026 dijangka kekal di bawah paras $2.5 juta, sama seperti 2025.

Lee pula berkata usaha syarikat pembangunan mengimbangi persaingan mendapatkan tanah dan kemampuan pembeli telah mengecilkan margin keuntungan.

Unjuran ini menyusuli “tahun luar biasa” bagi syarikat pembangunan, dengan lebih 10,600 rumah baru terjual dalam 11 bulan pertama 2025.

CCR khususnya mencatat pemulihan ketara, dengan hampir 1,900 unit terjual, disokong jurang harga yang semakin mengecil antara CCR dengan RCR.

Encik Lee menekankan peningkatan pendapatan isi rumah sejak 2023 telah menyokong permintaan.

Encik Chu pula berkata kadar pengambilan tinggi pada hari pelancaran, iaitu daripada sekitar 25 projek perumahan privet yang dilancarkan pada 2025, 10 terjual sekurang-kurangnya 80 peratus unit pada hari pelancaran, dengan lima daripadanya mencapai lebih 90 peratus.

Ini mencerminkan keyakinan pembeli yang berterusan.

“Kita jarang melihat begitu banyak projek baru mencapai kadar pengambilan setinggi ini dalam tahun pelancaran yang sama,” kata Encik Fong.

Dari segi bekalan, Wong berkata inventori tidak terjual dijangka terus menyusut pada suku keempat 2025 susulan jualan rumah baru yang kukuh.

Cik Song berkata bekalan terhad akibat kekurangan tapak jualan kolektif.

Dalam keadaan ini, Cik Song berkata syarikat pembangun tidak dijangka menawarkan diskaun kerana permintaan pembelian rumah kekal lebih kukuh, disokong keadaan kadar faedah yang lebih menggalakkan.