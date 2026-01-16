Menurut laporan OAG, sebuah syarikat antarabangsa yang menyediakan data dan analisis industri penerbangan, Lapangan Terbang Changi mencatatkan jumlah kapasiti tempat duduk sebanyak 42.6 juta bagi 2025, iaitu peningkatan 3 peratus berbanding 2024. - Foto ZAOBAO

Lapangan Terbang Changi ke-4 paling sibuk di dunia pada 2025: Laporan OAG

Lapangan Terbang Changi merupakan lapangan terbang antarabangsa keempat paling sibuk pada 2025, menurut data daripada platform data perjalanan sedunia OAG yang dikeluarkan pada 15 Januari.

Lapangan terbang itu mencatatkan jumlah kapasiti tempat duduk sebanyak 42.6 juta bagi 2025, meningkat 3 peratus berbanding 2024, menurut laporan Lapangan Terbang Tersibuk Dunia 2025 oleh OAG. Kapasiti tempat duduk berkaitan dengan jumlah penumpang yang menggunakan atau melalui lapangan terbang.

Laporan tersebut menyatakan bahawa peningkatan ini mengembalikan kapasiti Lapangan Terbang Changi ke paras sebelum Covid-19 pada 2019.

Kedudukan tersebut dijana berdasarkan kapasiti berjadual dan jumlah tempat duduk bagi laluan penerbangan antarabangsa.

Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai mengekalkan kedudukan teratas pada 2025 sebagai lapangan terbang antarabangsa paling sibuk di dunia, menandakan tahun ketiga berturut-turut ia berada di tempat pertama.

Jumlah kapasiti tempat duduk lapangan terbang itu bagi 2025 meningkat 4 peratus kepada 62.4 juta, melepasi paras 2019 sebanyak 16 peratus.

Yang ketara, ia mengatasi lapangan terbang antarabangsa kedua paling sibuk dengan jurang sebanyak 13.5 juta tempat duduk.

Di tempat kedua ialah Lapangan Terbang Heathrow di London, yang mencatatkan peningkatan 1 peratus kepada 49 juta tempat duduk, iaitu 4 peratus lebih tinggi berbanding paras 2019.

Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon di Seoul mengekalkan kedudukan ketiga dengan 43 juta tempat duduk, naik 3 peratus berbanding 2024 dan 2 peratus berbanding 2019.

Walaupun Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun terbesar dalam kalangan 10 lapangan terbang antarabangsa paling sibuk, jumlah kapasiti tempat duduknya masih 14 peratus di bawah paras 2019.

Kapasiti tempat duduk lapangan terbang itu meningkat 12 peratus dari tahun ke tahun kepada 38.7 juta pada 2025, meletakkannya di kedudukan kelapan.

Lapangan Terbang Istanbul, yang disenaraikan sebagai lapangan terbang antarabangsa keenam paling sibuk, mencatatkan pertumbuhan paling ketara berbanding paras 2019.

Jumlah kapasiti tempat duduknya melonjak 27 peratus daripada 2019 kepada 41.2 juta pada 2025, menandakan kemunculannya sebagai hab dunia utama, menurut OAG. Angka itu juga merupakan peningkatan 7 peratus berbanding 2024.