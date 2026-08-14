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10 artis veteran sedia berentap, bakal tarik suara
Program realiti ‘Kilauan Emas Selebriti 2026’ buka pentas uji bakat nyanyian kalangan ‘otai’
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Aug 14, 2026 | 5:30 AM
Sudah puluhan tahun mencipta nama dalam bidang seni masing-masing, namun kali ini 10 selebriti veteran Malaysia bakal berdepan cabaran berbeza iaitu menguji kemampuan vokal di pentas pertandingan nyanyian.
Mereka ialah Rahim Omar, 66 tahun; Zila Bakarin, 51 tahun; Datuk Jalaludin Hassan, 72 tahun; Datuk Ahmad Tamimi Siregar, 76 tahun; Fazlina Ahmad Daud, 51 tahun; Mubarak Majid, 70 tahun; Rashdan Baba, 57 tahun; Khaty Azian, 60 tahun; Amyza Aznan, 50 tahun; dan Maria Tunku Sabri, 56 tahun, yang bakal berentap dalam Kilauan Emas Selebriti 2026.
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