Sudah puluhan tahun mencipta nama dalam bidang seni masing-masing, namun kali ini 10 selebriti veteran Malaysia bakal berdepan cabaran berbeza iaitu menguji kemampuan vokal di pentas pertandingan nyanyian.

Mereka ialah Rahim Omar, 66 tahun; Zila Bakarin, 51 tahun; Datuk Jalaludin Hassan, 72 tahun; Datuk Ahmad Tamimi Siregar, 76 tahun; Fazlina Ahmad Daud, 51 tahun; Mubarak Majid, 70 tahun; Rashdan Baba, 57 tahun; Khaty Azian, 60 tahun; Amyza Aznan, 50 tahun; dan Maria Tunku Sabri, 56 tahun, yang bakal berentap dalam Kilauan Emas Selebriti 2026.