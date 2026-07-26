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Bekas anggota ‘girl group’ S’pura kongsi cabaran harungi industri muzik tempatan
Bekas anggota ‘girl group’ S’pura kongsi cabaran harungi industri muzik tempatan
Identiti tersendiri penting dalam kekalkan populariti, bukan sekadar lagu dan vokal mantap
Bekas anggota ‘girl group’ S’pura kongsi cabaran harungi industri muzik tempatan
Kumpulan wanita Singapura, Dynda, yang dianggotai oleh (dari kiri) Nur Rahila Redzuan, Setia Vegawati Joseph, Nurrenni Mohd Nor dan Shenty Feliziana, pernah mengecapi populariti seawal 2010-an menerusi lagu, ‘Bebaskan Hatimu’ dan ‘AM PM’. - Foto TANGKAP LAYAR YOUTUBE DYNDA
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Sejak dahulu, industri muzik Nusantara tidak pernah sunyi daripada kemunculan kumpulan wanita yang berjaya mencuri perhatian ramai.
Kumpulan wanita, atau ‘girl group’, bukan sahaja dikenali menerusi keharmonian vokal, malah menjadi simbol pemerkasaan wanita, serta mencorakkan budaya terkenal pada zaman masing-masing.
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