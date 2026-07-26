Sejak dahulu, industri muzik Nusantara tidak pernah sunyi daripada kemunculan kumpulan wanita yang berjaya mencuri perhatian ramai.

Kumpulan wanita, atau ‘girl group’, bukan sahaja dikenali menerusi keharmonian vokal, malah menjadi simbol pemerkasaan wanita, serta mencorakkan budaya terkenal pada zaman masing-masing.

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