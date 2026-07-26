Kumpulan wanita Singapura, Dynda, yang dianggotai oleh (dari kiri) Nur Rahila Redzuan, Setia Vegawati Joseph, Nurrenni Mohd Nor dan Shenty Feliziana, pernah mengecapi populariti seawal 2010-an menerusi lagu, ‘Bebaskan Hatimu’ dan ‘AM PM’. - Foto TANGKAP LAYAR YOUTUBE DYNDA