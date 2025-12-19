SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Hiburan
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Pengguna Berdaftar

Fikah Zainal kembang bakat jadi hos rancangan hiburan

Program hiburan ‘Singapura LIVE! 4.0’ beri ruang pempengaruh media sosial asah kemahiran pengacaraan
Artis SingapurapersonalitihiburanpengacaraPEMPENGARUH
Dec 19, 2025 | 5:30 AM
fikah zainal, singapura live 4.0
Personaliti popular dan pempengaruh, Fikah Zainal, berhasil mengotakan impian untuk mengendalikan rancangan hiburan, ‘Singapura LIVE! 4.0’ selaku hos. - Foto MEDIACORP

Sudah menjadi impian sejak kecil bagi personaliti popular sekali gus pempengaruh, Fikah Zainal atau nama sebenarnya, Siti Nur Syafiqah Zainal Abidin, 24 tahun, untuk mendalami bidang pengacaraan.

Impian tersebut akhirnya berhasil dikotakan apabila lulusan dalam Diploma Komunikasi Massa dari Politeknik Republic (RP) itu diberi peluang menjadi hos bagi segmen permaidani merah, Pesta Perdana Glam, pada acara penuh gilang-gemilang yang meraikan bakat tanah air dan rantau ini iaitu, Pesta Perdana 2025.

Laporan berkaitan
Ezam Ernady ingin rai bakat pemuzik tempatan, faham jerih payah dilalui Dec 19, 2025 | 5:30 AM
Zalelo genggam ijazah Kelas Pertama Komunikasi Oct 19, 2025 | 5:30 AM
Redza Rosli ikut nasihat isteri, contohi ‘Hero Bollywood’ selami emosiJul 3, 2025 | 8:00 PM
Artis Harapan Terbaik Zhin Sadali tidak kejar populariti, ingin diiktiraf dalam lakonanMay 27, 2025 | 3:46 PM
Artis SingapurapersonalitihiburanpengacaraPEMPENGARUH
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg