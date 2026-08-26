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‘Kilauan Emas Selebriti’ serlah bakat terpendam artis mapan
Peserta tampil dengan kejutan dan gelagat mencuit hati pada minggu pertama
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Jangan main-main dengan selebriti ‘otai’!
Usia dan pengalaman ternyata bukan penghalang untuk barisan selebriti veteran mencuba sesuatu di luar kebiasaan menerusi program realiti terbaharu anjuran Astro, Kilauan Emas Selebriti, yang memulakan siaran pada 22 Ogos di saluran Astro Prima, dan disiarkan secara langsung dari Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA).
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