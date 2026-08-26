Usia dan pengalaman ternyata bukan penghalang untuk barisan selebriti veteran mencuba sesuatu di luar kebiasaan menerusi program realiti terbaharu anjuran Astro, Kilauan Emas Selebriti, yang memulakan siaran pada 22 Ogos di saluran Astro Prima, dan disiarkan secara langsung dari Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA).