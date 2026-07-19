Bukan calang-calang individu mampu menambat hati legenda muzik yang digelar Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdillah, untuk merakamkan karya ciptaan mereka.

Namun, pada usia 67 tahun, penyanyi yang sinonim dengan lagu cinta itu, mengakui kini lebih cenderung memilih karya yang selari dengan fasa kehidupannya berbanding terus mempertaruhkan tema asmara semata-mata.