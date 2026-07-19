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Lagu AI ‘Pembuka’ jalan Jamal Abdillah nyanyi karya rohani
Lagu AI ‘Pembuka’ jalan Jamal Abdillah nyanyi karya rohani
Raja Pop M’sia beralih arah daripada lagu tema asmara, sesuai dengan usia matang
Lagu AI ‘Pembuka’ jalan Jamal Abdillah nyanyi karya rohani
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Bukan calang-calang individu mampu menambat hati legenda muzik yang digelar Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdillah, untuk merakamkan karya ciptaan mereka.
Namun, pada usia 67 tahun, penyanyi yang sinonim dengan lagu cinta itu, mengakui kini lebih cenderung memilih karya yang selari dengan fasa kehidupannya berbanding terus mempertaruhkan tema asmara semata-mata.
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