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Mendua enggan ‘Jarak’ jadi pemisah ikatan bersama peminat
Pengalaman dan sokongan peminat inspirasi terciptanya lagu terkini, walau pernah dilabel ‘one-hit wonder’
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Ibarat kata pepatah, ‘jauh di mata, dekat di hati’, meskipun terpisah jarak, kasih sayang dan ikatan tetap utuh.
Ungkapan itu tepat menggambarkan keadaan hati kumpulan asal Indonesia yang juga Naib Juara Gegar Vaganza 12 (GV12), Mendua, yang tetap mahu memelihara hubungan dengan peminat di Malaysia dan Singapura meskipun berjauhan.
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