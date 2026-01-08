Pelakon Malaysia, Nad Zainal berkongsi tip untuk bersederhana bagi Raya 2026 dengan memilih baju Raya di bawah harga RM100. - Foto INSTAGRAM FIQQIABDULLAH/NAD ZAINAL

Pelakon Malaysia, Nad Zainal berkongsi tip untuk bersederhana bagi Raya 2026 dengan memilih baju Raya di bawah harga RM100. - Foto INSTAGRAM FIQQIABDULLAH/NAD ZAINAL

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelakon Nad Zainal memilih bersederhana sempena Aidilfitri yang bakal tiba, bagi mengelak pembaziran.

Bintang utama drama bersiri, Bahagia Yang Tertangguh itu mendakwa sudah pun membeli pakaian raya untuk seisi keluarga pada harga di bawah RM100 ($31.6) sepasang.

“Tahun ini (2026) misi adalah mencari pakaian Raya yang murah dan cantik sebab sekarang semua harga RM200 lebih, RM300 dan RM500 pun ada.

“Baju raya saya tahun ini (2026) memang semua di bawah RM100 dan kalau boleh bawah RM80.

“Biar ikut bajet, jangan sampai papa sebab nak bergaya,” kata Nad menerusi wadah media sosial, Threads.

Menerusi wadah Threads, Nad Zainal dilihat memilih kebarung dalam rona warna kuning lembut dan dibeli menerusi wadah TikTok. - Foto TANGKAP LAYAR THREADS NAZ ZAINAL

Menerusi hantaran berikutnya, Nad atau nama sebenarnya, Farah Nadia Zainal Abidin, 35 tahun, berkongsi baju Raya potongan kebarung yang sudah pun ditempah secara atas talian yang dibeli pada harga RM80.99 sahaja, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

“Ini baju raya kita awak, murah kan? Tak percaya ke? Percayalah sebab saya sangat kedekut.

“Misi nak berjimat tahun ini (2026), nak menyimpan untuk anak-anak, tuisyen dan sebagainya.

“Jenama murah-murah. Apa yang penting kena lawa. Soal jenama tolak ke tepi,” kata pelakon yang dikenali dengan drama Takdir Yang Tertulis dan filem Kami Histeria.