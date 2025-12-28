Gandingan dua penyanyi Malaysia, Naqiu dan Vanessa Reynauld, menerusi lagu Rindu Separuh Nyawa, ternyata masih ‘berbisa’ apabila karya yang dilancarkan pada 2021 itu, kini mendapat tempat di hati peminat di Singapura.
Mengulas pencapaian tersebut, Naqiu, atau nama sebenarnya, Wan Naqiuddin Mohd Najib, 39 tahun, anak jati Johor Bahru, mengakui beliau tidak pernah menjangka karya berkenaan akan mencipta kesan sedemikian rupa di seberang.
Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg