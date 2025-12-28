Bernaung di bawah syarikat pengurusan sama iaitu, MindOrder, Naqiu (kiri) menyifatkan anak seni Singapura, Iskandar Ismail (kanan) mempunyai kualiti juara dalam program realiti, Gegar Vaganza Musim Ke-12 (GV12). - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA