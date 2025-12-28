SPH Logo mobile
Hiburan
Naqiu buktikan karya bermutu tak akan ‘basi’ ditelan masa

Lagu duet bersama Vanessa Reynauld, ‘Rindu Separuh Nyawa’, tular di S’pura selepas empat tahun diterbitkan
NaqiuduetVANESSA REYNAULD
Dec 28, 2025 | 5:30 AM
naqiu boboy, vanessa reynauld, rindu separuh nyawa
Penyanyi dan vokalis kumpulan Boboy, Naqiu, tidak sangka lagu duet, ‘Rindu Separuh Nyawa’ bersama Vanessa Reynauld, yang diterbitkan pada 2021, menjadi tular semula di Singapura. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA

Gandingan dua penyanyi Malaysia, Naqiu dan Vanessa Reynauld, menerusi lagu Rindu Separuh Nyawa, ternyata masih ‘berbisa’ apabila karya yang dilancarkan pada 2021 itu, kini mendapat tempat di hati peminat di Singapura.

Mengulas pencapaian tersebut, Naqiu, atau nama sebenarnya, Wan Naqiuddin Mohd Najib, 39 tahun, anak jati Johor Bahru, mengakui beliau tidak pernah menjangka karya berkenaan akan mencipta kesan sedemikian rupa di seberang.

NaqiuduetVANESSA REYNAULD
