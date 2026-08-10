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Pementasan drama psikologi mahkamah, ‘Bilik Main 2.0’ sindir budaya netizen cepat menghukum
Dipentaskan Variasi Performing Arts, drama psikologi mahkamah tawar pengalaman interaktif buat penonton
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Aug 10, 2026 | 5:30 AM
Apabila melangkah masuk ke auditorium Taman Warisan Melayu (TWM), penonton disambut dengan set sederhana dan dua orang pelakon (yang pada mulanya disangka patung yang berfungsi sebagai prop).
Seorang terduduk tegap, manakala seorang lagi terbaring, diiringi latar muzik yang menggerunkan.
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