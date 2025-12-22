SPH Logo mobile
Sentuhan manusia tetap perlu meski AI percepat hasil poster promosi filem

Usah ambil jalan mudah hingga nilai seni, ketepatan fakta jalan cerita terabai
AIfilemFilem Malaysiaduyung
Dec 22, 2025 | 5:30 AM
Karya filem, ‘Cicakman’, memperlihatkan KRU Studios sebagai pelopor penggunaan kesan visual (VFX) di Malaysia.
Karya filem, ‘Cicakman’, memperlihatkan KRU Studios sebagai pelopor penggunaan kesan visual (VFX) di Malaysia. - Foto fail

Sejak kebelakangan ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam industri perfileman bukan lagi sekadar alat bantuan teknikal, malah ia telah menjadi topik perdebatan hangat dalam kalangan peminat seni.

Menjengah ke ruang komen di laman TikTok, ramai warga siber meluahkan rasa kecewa susulan pelancaran ‘teaser’ atau cuitan pertama bagi filem, Duyung: Legenda Aurora, terbitan KRU Studios, Primeworks Studios dan 8 Bit Studio.

