Sejak kebelakangan ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam industri perfileman bukan lagi sekadar alat bantuan teknikal, malah ia telah menjadi topik perdebatan hangat dalam kalangan peminat seni.
Menjengah ke ruang komen di laman TikTok, ramai warga siber meluahkan rasa kecewa susulan pelancaran ‘teaser’ atau cuitan pertama bagi filem, Duyung: Legenda Aurora, terbitan KRU Studios, Primeworks Studios dan 8 Bit Studio.
