Pada 1 Disember, KRU Studios yang merupakan cabang penerbitan filem oleh kumpulan muzik popular Malaysia, KRU, mengumumkan mereka sedang dalam proses menghasilkan skrip bagi filem, Magika 2, dengan karya itu dijangka keluar pada 2027.
Filem Magika yang dibintangi barisan pelakon berbakat seperti Diana Danielle, Mawi, Fimie Don dan Ziana Zain, merupakan naskhah genre muzikal dengan kebanyakan watak diambil daripada cerita rakyat Melayu.
Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg