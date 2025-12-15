SPH Logo mobile
Hiburan
Mengapa filem muzikal kurang dijana dalam industri filem Melayu?

Dec 15, 2025 | 5:30 AM
Wicked, USS, fans,
Ratusan peminat dari seluruh Asia hadir di Universal Studios Singapore (USS) untuk bertemu dengan barisan pelakon filem muzikal, ‘Wicked: For Good’ pada 13 November. - Foto ST

Pada 1 Disember, KRU Studios yang merupakan cabang penerbitan filem oleh kumpulan muzik popular Malaysia, KRU, mengumumkan mereka sedang dalam proses menghasilkan skrip bagi filem, Magika 2, dengan karya itu dijangka keluar pada 2027. 

Filem Magika yang dibintangi barisan pelakon berbakat seperti Diana Danielle, Mawi, Fimie Don dan Ziana Zain, merupakan naskhah genre muzikal dengan kebanyakan watak diambil daripada cerita rakyat Melayu. 

