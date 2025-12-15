Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KRU Entertainment, Datuk Norman Abdul Halim (tiga dari kiri), bersama Pengarah Urusan Landasan Lumayan Sdn Bhd, Encik Syaiful Azmen Nordin (empat dari kiri), menandatangani perjanjian pada 30 November bagi pembinaan taman permainan, Magika Studios, yang mengambil inspirasi daripada filem muzikal, ‘Magika’. - Foto BERNAMA