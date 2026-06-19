Selepas sembilan minggu menyaksikan pelbagai persembahan memukau, cabaran yang menguji kemampuan peserta serta kebijaksanaan pengurus dalam mencungkil potensi artis masing-masing, program realiti terbitan Astro, Talk To My Manager 2 (TTMM2), akhirnya bakal melabuhkan tirainya menerusi pentas akhir pada 21 Jun ini.