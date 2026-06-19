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‘Talk To My Manager 2’ di penghujung saingan, siapa layak juarai pertandingan?
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‘Talk To My Manager 2’ di penghujung saingan, siapa layak juarai pertandingan?
Hussain, Azeva pilihan utama, Anggrek sedia cipta kejutan
‘Talk To My Manager 2’ di penghujung saingan, siapa layak juarai pertandingan?
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Jun 19, 2026 | 5:30 AM
Selepas sembilan minggu menyaksikan pelbagai persembahan memukau, cabaran yang menguji kemampuan peserta serta kebijaksanaan pengurus dalam mencungkil potensi artis masing-masing, program realiti terbitan Astro, Talk To My Manager 2 (TTMM2), akhirnya bakal melabuhkan tirainya menerusi pentas akhir pada 21 Jun ini.
Lima gandingan pengurus dan artis akan berentap di pentas akhir bagi merebut gelaran juara.
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