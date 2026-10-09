Kedai makanan dan minuman (F&B) Open Secret di 60 Arab Street, bakal menutup pintunya pada 1 November, apabila tempoh pajakan premis itu berakhir.

Pengasasnya mengumumkan penutupan tersebut menerusi satu video di Instagram Open Secret, sambil menjelaskan bahawa perniagaan itu pada asalnya dimulakan sebagai sebuah konsep percubaan berbentuk sementara (pop-up).

“Open Secret bermula sebagai sebuah proof of concept pop-up (konsep percubaan) antara kami berdua dan dengan tempoh pajakan kami di 60 Arab Street bakal berakhir, kami memutuskan bahawa ini juga masa yang sesuai untuk menutup lembaran ini,” kata Encik Ahmad Syarifullah Ahmad Soribah, atau lebih dikenali sebagai Syarif.

Mereka turut berterima kasih kepada pelanggan yang telah menyokong konsep tersebut sejak ia dibuka.

“Anda semua menjadikan ‘eksperimen’ di lorong belakang ini sesuatu yang cukup menyeronokkan,” jelasnya.

Open Secret merupakan hasil kerjasama antara Encik Syarif, pengusaha di sebalik jenama Chulop! dan Boms & Buns, dengan Encik Fahmi Zailani, pengasas kafe kopi, State of Affairs.

Ia mengetengahkan konsep bawa pulang yang menghimpunkan dua jenama tempatan, Grilla Gang oleh Encik Syarif, dan State of Affairs oleh Encik Fahmi di bawah satu bumbung.

Namun, berbeza daripada konsep bawa pulang biasa, pelanggan Open Secret boleh mengambil kerusi lipat yang disediakan dan menikmati roti bakar berisi keju panas bersama kopi artisan di ruang terbuka di lorong belakang premis yang terletak dalam kawasan Kampong Gelam.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Naib Presiden Indonesia, Encik Gibran Rakabuming Raka, mendengar ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka makroekonomi di bangunan Parlimen di Jakarta pada 20 Mei.

Naib Presiden Indonesia didesak letak jawatan

Oct 9, 2026 | 2:59 PM
Asap tebal dan api kelihatan menjulang dari Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 8 Oktober 2026, susulan serangan yang didakwa dilakukan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yemen. Singapura mengutuk serangan terhadap prasarana penerbangan awam Arab Saudi yang mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan orang awam, sambil menegaskan bahawa tindakan sedemikian tidak boleh diterima atau dibenarkan atas apa jua alasan

Singapura kutuk serangan Houthi terhadap prasarana penerbangan awam Saudi

Oct 9, 2026 | 5:15 PM
Anggota Parlimen (AP) bagi kawasan undi Geylang Serai, sebahagian daripada GRC Marine Parade-Braddell Heights, Cik Diana Pang, membawa wartawan Berita Harian meneroka Joo Chiat Road.

‘Kak’ Diana tekad damping semua penduduk di Geylang Serai

Oct 9, 2026 | 4:44 PM
Open Secret, penutupan kedai, Arab Street

Open Secret tutup 1 Nov apabila tamat tempoh pajakan di Arab Street

Oct 9, 2026 | 3:36 PM
bekas banduan, bantuan komuniti, kembali ke masyarakat, yellow ribbon, offender, prison, minimart, community

Bina hidup selepas penjara, kini talian hayat keluarga kesempitan

Oct 8, 2026 | 4:56 PM
Afiqah Nur Fitri Suhaiemi, pakar ekonomi, dasar negara, peranan masyarakat

Ahli ekonomi bukan sekadar angka, dapat sumbang kepada dasar negara

Oct 7, 2026 | 7:52 PM
jerebu kanak-kanak

Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanak

Sep 28, 2026 | 5:30 AM
Pengguna dinasihatkan supaya berwaspada ketika melakukan urus niaga dalam talian, sedang kes dan kerugian akibat penipuan e-dagang meningkat pada separuh pertama 2026.

Kerugian dek tipu e-dagang naik hampir 20%

Aug 24, 2026 | 3:00 PM
kecerdasan buatan

AI jana peluang baharu kembang niaga

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Cahaya Timur, Jamaludin Latiff

Cahaya Timur perluas kedai, penuhi permintaan pelanggan setia

Oct 1, 2025 | 5:03 PM

Ketika ditemui Berita Harian (BH) pada 2025, Encik Syarif berkata kerjasama tersebut tercetus daripada persahabatannya dengan Encik Fahmi dan pengalaman mereka bekerjasama dalam beberapa acara.

“Saya dah lama kenal Fahmi. Selalu ke kafenya untuk beri sokongan, dan beliau pun sama. Kami pernah bekerjasama dalam beberapa acara. Dari situ, saya tahu ada keserasian,” katanya ketika itu.

Antara yang mendapat perhatian ialah ‘GG Toastie’, yang menggabungkan keju dan trufel serta dihidangkan bersama sup tomato buatan sendiri.

Pilihan lain termasuk ‘Bombay Toastie’ dengan kentang masala berempah dan jeruk tomato (chutney); ‘Kaya Cheese Toastie’ yang menggabungkan kaya pandan dan keju; serta ‘Tuna Toastie’ dan ‘Bac’n Cheese Toastie’.

Bagi minuman pula, Encik Fahmi membawa kepakarannya dalam kopi artisan, dengan menu yang disesuaikan kepada suasana Open Secret yang lebih santai dan terbuka. Antara minuman yang mendapat sambutan ialah ‘Strawberry Matcha’.

Pembukaan Open Secret sebelum ini turut mencerminkan kerjasama antara pengusaha F&B tempatan dalam pasaran yang semakin berdaya saing.

Namun, konsep yang bermula sebagai satu eksperimen itu kini bakal sampai ke penghujungnya apabila fasa dan pajakan premis berakhir .

Hari terakhir operasi Open Secret ialah pada 1 November.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Selepas empat tahun menyepi, The Mad Sailors kembaliOct 9, 2026 | 4:08 PM
Dapur Hassan tutup pada 4 Okt, tetapi Hassan Sunny belum mahu ‘bersara’ dari dapurOct 2, 2026 | 6:09 PM
Kaki Makankafekafe halalPERNIAGAAN MAKANAN DAN MINUMAN; F&B