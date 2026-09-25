Apabila anak sulungnya tiba-tiba tidak sedarkan diri hanya beberapa hari selepas dilahirkan, Cik Siti Khairunnisa Zulkifle, bergegas membawanya ke hospital tanpa mengetahui apakah sebenarnya berlaku.

Mengimbau detik itu, Cik Khairunnisa berkata beliau membiarkan bayinya menangis tanpa disusukan kerana patuh pada nasihat jururawat supaya menetapkan selang masa tiga jam bagi setiap penyusuan.

“Saya tunggu tiga jam baru saya beri susu lagi. Saya ingat saya sudah melakukan perkara yang betul,” kata ibu berusia 34 tahun itu.

Namun, apabila anaknya tidak sedarkan diri, Cik Khairunnisa dan suaminya segera bergegas ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak KK (KKH).

“Saya panggil-panggil dia tetapi dia tidak bangun. Saya terus beritahu suami, kita perlu pergi hospital sekarang,” luahnya.

Bayinya kemudian dimasukkan ke Unit Jagaan Rapi (ICU) kerana paras gula dan tekanan darah yang rendah serta menjalani rawatan di hospital selama sekitar dua minggu.

Pengalaman pada 2020 itu kekal dalam ingatan Cik Khairunnisa yang mengakui beliau kurang membuat persediaan mengenai penyusuan.

“Sebelum bersalin, saya banyak membuat persiapan tentang proses kelahiran dan barangan keperluan bayi. Tetapi satu perkara yang tidak terlintas di fikiran saya ialah penyusuan.

“Saya fikir semua ibu pernah melakukannya dan sangka ia akan berlaku secara semula jadi,” kongsi ibu dua anak berusia tiga dan enam tahun itu.

Ketika itu, Cik Khairunnisa tidak mempunyai ramai rakan yang berkongsi secara terbuka mengenai cabaran menyusukan anak, dan beliau sendiri tidak mengikuti kelas penyusuan.

Kejadian tersebut mendorongnya mendalami ilmu penyusuan, termasuk cara pelekapan (latching) yang berkesan dan memahami bahawa keperluan susu bagi setiap bayi berbeza-beza.

“Saya tidak tahu ada bayi yang perlukan susu lebih kerap. Perut bayi kecil, jadi mereka minum sedikit tetapi banyak kali. Ia satu pengajaran yang sangat menyakitkan bagi saya,” ujarnya kepada Berita Harian (BH).

Pengalaman itu turut membuka mata Cik Khairunnisa terhadap pelbagai cabaran ibu menyusu – daripada kegelisahan tentang kekurangan susu dan kesukaran pelekapan, sehinggalah keletihan melampau akibat jadual penyusuan tanpa henti.

Daripada pengalaman itu akhirnya lahir jenama, Milkforbubs, yang menawarkan rangkaian makanan dan minuman laktasi yang mengambil kira keperluan ibu menyusu, termasuk mereka yang kembali bekerja dan perlu mengepam susu.

Sekitar empat bulan selepas melahirkan, Cik Khairunnisa menemui biskut laktasi ketika membuat penyelidikan mengenai penyusuan.

Namun, beliau mendapati harganya agak tinggi dan tidak menemui pilihan yang benar-benar menepati cita rasanya.

Justeru, ketika anaknya tidur, beliau bereksperimen pada waktu malam untuk menghasilkan biskut kecil dan rangup dengan bahan seperti oat, flaxseed, yis pembru (brewer’s yeast) dan badam.

“Bagi saya, ia tentang cara memasukkan bahan ini dan menjadikannya sesuatu yang sedap, yang kaum ibu boleh menikmati dan snek yang dinanti-nantikan,” katanya.

Bermula dengan membuat biskut dari rumah pada 2020, beliau kemudian menghasilkan granola laktasi buatan sendiri pada 2021.

Milkforbubs menghasilkan biskut laktasi semasa memulakan perniagaan dari rumah (HBB) pada 2020 dan berkembang mengikut permintaan pelanggan. - Foto MILKFORBUBS

Beliau mengambil masa sekitar dua hingga tiga bulan untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan bagi setiap produk sebelum memasarkannya.

Kini, biskut laktasi Milkforbubs, ditawarkan dalam tiga perisa, Belgian Chocolate Oats, White Chocolate Almonds dan Dark Chocolate Sea Salt, yang berharga $26.

Jenama itu turut menawarkan Lactation Granola, $21 dan Lactation Brownies, $66.

Brownies itu dibungkus secara individu agar mudah disimpan di dalam peti sejuk beku dan dipanaskan apabila mahu dinikmati.

“Selepas semua orang tidur, kaum ibu ada sesuatu yang boleh dinanti-nantikan dan dinikmati. Itu pemikiran saya,” katanya.

Apabila melahirkan anak kedua pula, Cik Khairunnisa mula membangunkan minuman laktasi yang lebih mudah dinikmati.

Hasilnya ialah Galactago Shake, $25 dalam perisa Belgian Chocolate dan Velvety Vanilla, yang mengandungi antaranya protein, flaxseed, oat, yis pembru, daun kelor dan daun katuk.

“Saya akan menguji setiap produk pada diri saya.

“Saya cuba rasa dan lihat sama ada ia mudah larut. Saya tidak akan keluarkan produk yang saya sendiri tidak percaya,” ujarnya.

Menurut Cik Khairunnisa, beliau turut menerima maklum balas daripada pelanggan yang mendakwa melihat perubahan pada jumlah susu yang dipam selepas mengambil produknya.

Produk laktasi dipercayai dapat meningkatkan pengeluaran susu ibu seperti yang didakwa oleh pelanggan Milkforbubs yang mengongsi pengalaman mereka setelah memakan produk laktasi. - Foto MILKFORBUBS

Seorang pelanggan berkongsi bahawa penghasilan susunya meningkat daripada sekitar 60 hingga 90 mililiter kepada 160 mililiter, manakala seorang lagi mendakwa mampu memperoleh lebih 120 mililiter dalam tempoh 20 minit berbanding tempoh lebih panjang sebelum itu.

Daripada perniagaan kecil-kecilan di rumah, Milkforbubs kini beroperasi dari dapur pusat di Tampines dan kini juga boleh didapati di cawangan Mothercare terpilih dan KKH, selain menerusi platform e-dagang seperti Shopee.

Menurut Cik Khairunnisa, peluasan saluran penjualan itu bertujuan memudahkan lebih ramai ibu menyusu mendapatkan produk sebagai sebahagian daripada sokongan sepanjang perjalanan penyusuan mereka.

“Penyusuan bukan ‘one size fits all’ (satu saiz untuk semua). Setiap ibu ada cabaran tersendiri.

“Tidak ada penghakiman daripada kami. Kerja kami adalah menyokong ibu dalam apa juga cara yang diperlukan untuk menjadikan perjalanan penyusuan itu lebih mudah,” katanya.