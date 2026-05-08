Padi tebar sayap, bawa nasi ambeng ke Kensington, London
May 8, 2026 | 3:05 PM
Jenama makanan tempatan, Padi, melangkah lebih jauh membawa cita rasa Melayu menerusi pembukaan cawangan baharu di London.
Padi, yang juga bertapak di Bussorah Street dan New York, melihat peluang di ibu kota Britain itu sebagai satu langkah penting dalam memperkenalkan masakan Melayu kepada khalayak antarabangsa.
Padi LondonAlamat: 62 Kensington High Street, London, W8 4PE
Waktu Operasi:
Isnin hingga Ahad, 11 pagi hingga 9 malam
