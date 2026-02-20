Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Persahabatan mekar dari tanah suci ke gerai Fiha di bazar Kg Glam

Cik Intan Armelia Mohamed Ali dan Cik Norazlinda Isham, lebih dikenali sebagai Linda Isham, terinspirasi oleh pengalaman mereka ke tanah suci pada November lalu dan menubuhkan gerai Fiha di bazar Kampong Glam pada Ramadan ini. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Persahabatan yang terjalin sejak lebih sedekad lalu semakin mekar ketika Cik Norazlinda Isham, lebih dikenali sebagai Linda Isham, bersama rakannya Intan Armelia Mohamed Ali menunaikan umrah di pada November lalu.

Dari situlah tercetusnya idea untuk membawa pengalaman manis itu ke Singapura melalui Fiha yang terinspirasi dari Madinah, melalui gerai Fiha di bazar Kampung Glam.

“Setiap kali selepas solat di Madinah, kami duduk dan berbual. Persahabatan kami semakin mekar,” jelas Cik Linda yang terkenal sebagai seorang pempengaruh dan pengulas makanan di Instagram.

Kisah mereka bermula dengan ais krim jenis soft serve mawar yang tular berhampiran hotel mereka. Selepas Isyak, mereka mencuba satu pesanan.

“Pengalaman itu sangat menyenangkan. Mereka menyembur air mawar dan menabur kelopak bunga mawar. Kami rasa sangat istimewa,” jelasnya lagi.

Dari situ, idea Fiha mula tercetus, menggabungkan elemen keseronokan, estetik bunga dan rasa dalam satu gerai.

“Di Madinah, ais krim itu sederhana sahaja. Namun kami mahu menyesuaikannya untuk Singapura.

“Dengan cuaca panas membuatkan ais krim jenis soft serve cepat cair, jadi kami tukar kepada gelato yang lebih stabil dan sesuai dipadankan dengan pastri Perancis,” jelas Cik Armelia yang pernah berkecimpung dalam dunia F&B dan mempunyai latar belakang dalam pemasaran.

Dengan latar belakang itu, Cik Armelia percaya pengalaman pelanggan ialah nadi utama perniagaan Fiha.

Mereka membuat soal selidik di media sosial untuk mengenal pasti perisa gelato yang popular, termasuk pistachio dan vanilla bean, serta memperkenalkan enam perisa yang akan ditukar setiap minggu.

Pelanggan di Fiha dan merasai pengalaman sensori.

Pelanggan memilih gelato dari depan, kemudian bergerak ke sisi gerai untuk mengalami semburan air mawar atau ‘rose mist’ lengkap dengan kelopak bunga sebelum menerima pesanan mereka. Terdapat juga reruai foto untuk merakam detik manis ini.

“Kami percaya pengalaman ini sangat istimewa. Bukan tentang margin tinggi, tetapi kami mahu pelanggan datang kembali,” kata Cik Armelia yang fokus kepada mutu bahan yang digunakan.

Cik Linda pula menekankan cabaran mengimbangi keluarga dan perniagaan.

“Saya ibu kepada dua anak dan Armelia ibu kepada lima anak. Kami bergilir-gilir jaga gerai sambil menjaga anak-anak. Sangat menyentuh hati apabila melihat anak-anak kami terlibat dalam membuat ‘rose mist’,” katanya.

Kolaborasi mereka dengan Captain Roti menambah sentuhan premium kepada pastri yang disediakan.

Kouign Amann, Honey Butter Croissant dan Brioche dihasilkan secara teliti melalui proses yang mengambil beberapa hari, menggunakan bahan halal premium dan dihasilkan dalam dalam jumlah kecil untuk mengekalkan kualiti dan konsistensi.

Pemilik Captain Roti, Encik Nor Fuad Abdul Rahim, seorang pesara daripada Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan bekas pesakit kanser, membawa inspirasi dari warisan dan kenangan zaman kecilnya dalam setiap pastri.

Harga menu Crisp & Cream yang menggabungkan gelato dan pastri bermula dari $15 hingga $18, manakala gelato Signature single scoop $6, Premium single scoop $7, Signature double scoop $10 dan Premium double scoop $11. Terdapat juga fruit popsicles $7.

Bagi mereka berdua, Fiha bukan sekadar gerai, tetapi cerminan persahabatan dan kreativiti yang mereka bina bersama.