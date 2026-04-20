19 loji pengeluaran di M’sia mampu hasilkan 1.5j liter biodiesel sebulan
Keupayaan pengeluaran mampu tampung permintaan tempatan, sekali gus bantu imbangi kenaikan harga diesel
Apr 20, 2026 | 2:14 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, sewaktu merasmikan pembukaan pasar raya RissMart Grocer di Sungai Buloh, Selangor. - Foto FACEBOOK AHMAD ZAHID HAMIDI
SUNGAI BULOH (Selangor): Kapasiti 19 loji pengeluaran biodiesel yang sedang beroperasi di Malaysia ketika ini dijangka mampu membekalkan kira-kira 1.5 juta liter bahan itu sebulan.
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, berkata keupayaan pengeluaran itu mampu menampung penggunaan serta permintaan tempatan, sekali gus membantu mengimbangi kenaikan harga diesel pada masa ini.
