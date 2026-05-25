3 pekerja maut, 1 cedera dalam tragedi pelantar luar pantai Terengganu
Tali atau cangkuk pada bot tercabut semasa mangsa mahu turun ke laut bagi kerja selenggara
May 25, 2026 | 2:26 PM
Tiga kakitangan kontraktor Petroliam Nasional Berhad (Petronas) maut (dari kiri) Encik Muhammad Faezuan Hakim Mohammad Bustaman, Encik Ahmad Fiqri Zakaria, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Ab Majid, apabila tali cangkuk yang dipasang pada bot tercabut, menyebabkan mangsa tercampak ke dalam laut di platform Sepat dekat perairan Terengganu-Kelantan, pada 24 Mei. - Foto PETRONAS
KUALA LUMPUR: Petroliam Nasional Bhd (Petronas) mengesahkan tiga pekerja kontraktornya terkorban dalam kejadian yang berlaku ketika kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu-Kelantan, pada 24 Mei.
Menurut Petronas dalam kenyataan pada 25 Mei, kejadian berlaku kira-kira 12.50 tengah hari di platform Sepat yang terletak di luar pantai Terengganu, di perairan Pantai Timur Semenanjung Malaysia.
