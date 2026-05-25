KUALA LUMPUR: Petroliam Nasional Bhd (Petronas) mengesahkan tiga pekerja kontraktornya terkorban dalam kejadian yang berlaku ketika kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu-Kelantan, pada 24 Mei.

Menurut Petronas dalam kenyataan pada 25 Mei, kejadian berlaku kira-kira 12.50 tengah hari di platform Sepat yang terletak di luar pantai Terengganu, di perairan Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

Laporan berkaitan
Kes bot pendatang asing Indonesia karam di Pulau Pangkor: 11 maut, 3 hilangMay 15, 2026 | 5:02 PM
Bot bawa 37 pendatang asing Indonesia karam di Pulau PangkorMay 12, 2026 | 1:48 PM
2 penduduk S’pura dalam kapal persiaran dilanda hantavirus diasing, jalani ujianMay 7, 2026 | 7:20 PM
Tragedi rempuhan bot: Hanya sarat rindu, Raya suram kenang pemergian anak saudaraApr 6, 2026 | 8:58 PM
tragediPetronas