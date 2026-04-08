4 direman bantu siasatan rasuah RM5j bagi projek penyelidikan
Suspek termasuk 2 pensyarah institusi pengajian tinggi swasta
Apr 8, 2026 | 3:36 PM
Tiga lelaki dan seorang wanita yang berpakaian lokap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) tiba di mahkamah pada 10.05 pagi, sebelum dibawa keluar dengan kenderaan SPRM sekitar 11.45 pagi pada 8 April. - Foto BERNAMA
IPOH: Empat individu termasuk dua pensyarah sebuah institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di utara Malaysia, direman empat hari bermula 8 April, bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM5 juta ($1.6 juta).
Perintah reman hingga 11 April itu dikeluarkan Majistret S Punitha selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
Agensi antirasuah Indonesia larang penjawat awam minta, terima duit RayaMar 19, 2026 | 12:03 PM
Pendakwaan: Muhyiddin guna kedudukan PM salur RM225.3j ke akaun BersatuMar 9, 2026 | 5:51 PM
Mantan menteri antara dipanggil SPRM untuk siasatan penyelewengan perjanjian mega RM1.1bMar 5, 2026 | 2:17 PM
Exco Terengganu didakwa salah guna kedudukan dapat suapan untuk 2 anakFeb 24, 2026 | 6:12 PM