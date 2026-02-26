SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

5 sekeluarga rentung dalam kebakaran rumah di Pahang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Malaysia

5 sekeluarga rentung dalam kebakaran rumah di Pahang

Feb 26, 2026 | 1:15 PM

5 sekeluarga rentung dalam kebakaran rumah di Pahang

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
5 sekeluarga maut, kebakaran, Pahang
Api kebakaran rumah di Raub, Pahang, yang marak turut menyebabkan dua kenderaan terbakar dalam kejadian awal pagi 25 Februari. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT

RAUB (Pahang): Lima sekeluarga maut rentung dalam kebakaran rumah di Kampung Pamah Kulat, Raub, Pahang, awal pagi 26 Februari.

Ketua Polis Daerah Raub, Superintenden Mohd Shahril Abdul Rahman, berkata maklumat kejadian diterima pada 3.35 pagi.

“Sejurus proses pemadaman kebakaran selesai, kita menemui semua mangsa di tempat kejadian,” katanya, lapor Harian Metro.

Mayat mereka akan dibawa ke Hospital Raub untuk tindakan lanjut.

Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Datuk Mohd Razam Taja Rahim, dalam satu kenyataan berkata pasukannya tiba di tempat kejadian pada 4.15 pagi dan berjaya mengawal kebakaran pada 4.48 pagi.

Api memusnahkan 100 peratus struktur rumah, tiga kereta dan tiga motosikal, katanya.

“Pasukan Keluaran Operasi (PKO) Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Raub memadamkan kebakaran menggunakan satu aliran hos sepanjang 200 kaki menggunakan sumber air daripada tangki pam jentera bomba,” katanya.

Sembilan anggota bersama dua jentera Fire Rescue Tender (FRT) dan satu unit Emergency Medical Rescue Services (EMRS) dari BBP Raub, dibantu lima anggota serta satu FRT dari BBP Lipis, terbabit dalam operasi itu.

Sementara itu Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail, mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa.

Beliau mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi ujian berat itu.

“Saya menerima perkhabaran yang amat mendukacitakan pagi ini mengenai tragedi kebakaran sebuah rumah di Kampung Pamah Kulat yang mengorbankan lima sekeluarga pada awal pagi tadi.

“Salam takziah saya ucapkan kepada seluruh ahli keluarga mangsa atas kehilangan yang amat besar ini,” katanya.

Laporan berkaitan
Pusat beli-belah Karachi dijilat api ragut 23 nyawa, berpuluh hilangJan 20, 2026 | 6:05 PM
Nenek, cucu rentung dalam kebakaran di SabahMay 20, 2025 | 1:21 PM
Kegembiraan Syawal bertukar detik trauma buat pendudukApr 3, 2025 | 6:31 PM
Datuk, 2 cucu maut dalam kebakaran rumah di LabuanFeb 20, 2025 | 3:15 PM
kebakarantragedi
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg