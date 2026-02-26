Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Polis menerima maklumat kejadian kebakaran rumah di Raub, Pahang, yang mengorbankan lima sekeluarga pada 3.35 pagi 26 Februari. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT

Api kebakaran rumah di Raub, Pahang, yang marak turut menyebabkan dua kenderaan terbakar dalam kejadian awal pagi 25 Februari. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT

RAUB (Pahang): Lima sekeluarga maut rentung dalam kebakaran rumah di Kampung Pamah Kulat, Raub, Pahang, awal pagi 26 Februari.

Ketua Polis Daerah Raub, Superintenden Mohd Shahril Abdul Rahman, berkata maklumat kejadian diterima pada 3.35 pagi.

“Sejurus proses pemadaman kebakaran selesai, kita menemui semua mangsa di tempat kejadian,” katanya, lapor Harian Metro.

Mayat mereka akan dibawa ke Hospital Raub untuk tindakan lanjut.

Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Datuk Mohd Razam Taja Rahim, dalam satu kenyataan berkata pasukannya tiba di tempat kejadian pada 4.15 pagi dan berjaya mengawal kebakaran pada 4.48 pagi.

Api memusnahkan 100 peratus struktur rumah, tiga kereta dan tiga motosikal, katanya.

“Pasukan Keluaran Operasi (PKO) Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Raub memadamkan kebakaran menggunakan satu aliran hos sepanjang 200 kaki menggunakan sumber air daripada tangki pam jentera bomba,” katanya.

Sembilan anggota bersama dua jentera Fire Rescue Tender (FRT) dan satu unit Emergency Medical Rescue Services (EMRS) dari BBP Raub, dibantu lima anggota serta satu FRT dari BBP Lipis, terbabit dalam operasi itu.

Sementara itu Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail, mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa.

Beliau mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi ujian berat itu.

“Saya menerima perkhabaran yang amat mendukacitakan pagi ini mengenai tragedi kebakaran sebuah rumah di Kampung Pamah Kulat yang mengorbankan lima sekeluarga pada awal pagi tadi.