Anak kapal dari M’sia kongsi detik cemas depan ancaman di Selat Hormuz
Bimbang serangan dron, peluru berpandu, namun tetap setia pada tugas
Apr 10, 2026 | 3:56 PM
Bunyi letupan dari jauh dan kelihatan serangan dron ke atas kapal berhampiran kini menjadi sebahagian daripada realiti bagi anak kapal dari Malaysia yang melalui Selat Hormuz. - Foto REUTERS
KUALA LUMPUR: Bunyi letupan dari kejauhan dan pemandangan serangan dron ke atas kapal berhampiran, kini menjadi sebahagian realiti yang dihadapi anak kapal dari Malaysia yang melalui Selat Hormuz.
Bagi seorang anak kapal yang hanya mahu dikenali sebagai Encik Nazri, pelayaran melalui selat itu dibayangi bukan oleh kebimbangan terhadap keselamatannya sendiri, malah oleh ingatannya terhadap keluarga di kampung halaman di Johor.
