Anwar ingatkan rakyat disiplin hadapi cabaran tenaga dunia
Anwar ingatkan rakyat disiplin hadapi cabaran tenaga dunia
Anggap M’sia tidak terkecuali daripada tempias sedang dunia masuki fasa lebih mencabar, tidak menentu
Mar 31, 2026 | 7:40 PM
Anwar ingatkan rakyat disiplin hadapi cabaran tenaga dunia
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (tiga dari kiri), ketika mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada 31 Mac, bagi membincangkan strategi berdepan dengan impak konflik geopolitik Asia Barat. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengingatkan rakyat negara itu supaya bersiap siaga dengan disiplin, kecekalan dan semangat kebersamaan yang tinggi ketika berdepan krisis tenaga dunia yang kian meruncing akibat konflik di Asia Barat.
Beliau, yang juga Menteri Kewangan, berkata dunia sedang memasuki fasa lebih mencabar dan tidak menentu, dan Malaysia tidak terkecuali daripada tempiasnya.
