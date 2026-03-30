Petronas nafi terlibat rancangan Filipina mahu beli minyak M’sia berikutan konflik Asia Barat
Mar 30, 2026 | 4:27 PM
Petronas mahu pastikan bekalan bahan api dalam Malaysia mencukupi dalam tempoh meruncing menyusuli perang Amerika Syarikat-Israel dengan Iran ketika ini. - Foto MALAYSIAKINI
KUALA LUMPUR: Petroliam Nasional Bhd (Petronas) telah menafikan sebarang kaitan dengan cadangan pembekalan bahan api kepada Filipina, menyusul laporan mengenai rancangan pemerintah wilayah di negara itu untuk mendapatkan bekalan dari Malaysia.
Dalam kenyataan pada 29 Mac, Petronas menegaskan ia tiada pengetahuan atau penglibatan dalam sebarang urusan berkaitan, serta tidak memeterai apa-apa perjanjian atau komitmen berhubung cadangan tersebut.
