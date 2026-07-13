AP Muar Syed Saddiq kekal bebas Mahkamah Persekutuan pada 13 Julai sahkan keputusan Mahkamah Rayuan pada Jun 2025 bebaskan Syed Saddiq

Penantian enam tahun berakhir buat Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, apabila beliau kekal bebas sepenuhnya selepas Mahkamah Persekutuan pada 13 Julai, mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini.

Dalam keputusan majoriti 2-1, panel hakim mendapati Mahkamah Rayuan membuat keputusan yang betul dalam membebaskan Syed Saddiq pada 2025, daripada pertuduhan bersubahat, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Keputusan akhir itu disampaikan panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Presiden Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Abd Bakar Jais, bersama Hakim Datuk Che Mohd Ruzima Ghazali dan Datuk Collin Lawrence Sequoyah.

Dengan itu Syed Saddiq juga dibebaskan sepenuhnya daripada sabitan hukuman penjara tujuh tahun, dua sebatan dan denda RM10 juta ($3.17 juta), selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan pihak pendakwaan.