KUALA LUMPUR: Bapa dan abang kepada penyerang dalam tragedi berdarah di Balai Polis Ulu Tiram, Johor, pada 2024, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan berkaitan ideologi pengganasan.

Radin Imran Radin Mohd Yassin, 64 tahun, dan anak sulungnya, Radin Romyullah, 36 tahun, dikenakan hukuman itu selepas menukar pengakuan kepada bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan semula di hadapan Hakim, Nurulhuda Nur’aini Mohamad Nor.

