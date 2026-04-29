Bapa, abang penyerang tragedi berdarah Balai Polis Ulu Tiram dipenjara 30 tahun
Ibu penyerang yang juga warga S’pura dihukum penjara empat tahun kerana gagal beri maklumat ideologi pengganasan
Apr 29, 2026 | 1:29 PM
Tragedi di Balai Polis Ulu Tiram, Johor, membawa kepada (dari kiri) bapa penyerang, Radin Imran Radin Mohd Yassin, 64 tahun, dan abang sulung penyerang, Radin Romyullah, 36 tahun, dihukum penjara 30 tahun, selepas mengaku salah atas pertuduhan berkaitan ideologi pengganasan. Ibu penyerang, Rosna Jantan, 61 tahun, pula dihukum penjara empat tahun. - Foto BERNAMA
KUALA LUMPUR: Bapa dan abang kepada penyerang dalam tragedi berdarah di Balai Polis Ulu Tiram, Johor, pada 2024, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan berkaitan ideologi pengganasan.
Radin Imran Radin Mohd Yassin, 64 tahun, dan anak sulungnya, Radin Romyullah, 36 tahun, dikenakan hukuman itu selepas menukar pengakuan kepada bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan semula di hadapan Hakim, Nurulhuda Nur’aini Mohamad Nor.
