Barah kekal punca kematian ketiga tertinggi di M’sia, 40,000 kes baru setiap tahun
Apr 28, 2026 | 2:31 PM
Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad (empat dari kanan), ketika merasmikan Forum Pakar Onkologi Wanita: Giving Value, Gaining Impact (Menyumbang Khidmat, Menjana Impak), di Kuala Lumpur, pada 27 April. - Foto FACEBOOK DR DZULKEFLY AHMAD
KUALA LUMPUR: Barah kekal sebagai punca kematian ketiga tertinggi di Malaysia, dengan kira-kira 40,000 kes baharu dicatatkan setiap tahun.
Ia sekali gus menunjukkan bebanan yang semakin meningkat terhadap sistem penjagaan kesihatan dan kapasiti tenaga kerja sektor kesihatan dan perubatan di Malaysia.
