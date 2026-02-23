Beli-belah awal persiapan Raya, KL jadi pilihan warga S’pura
Kepelbagaian rekaan busana, kadar tukaran wang antara faktor utama tarik pelanggan S’pura hingga kini
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Pelanggan warga Singapura, Cik Zainab Bee, 67 tahun (depan) dan beberapa sahabatnya membeli tudung di sebuah premis di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. - Foto BH oleh HANNEEYZAH BAHARIN
Bagi sesetengah keluarga Singapura, persiapan Aidilfitri kini turut merangkumi perjalanan singkat ke Kuala Lumpur (KL), khusus untuk mendapatkan pelbagai kelengkapan termasuk pakaian, kuih Raya dan barangan hiasan pada harga lebih berpatutan.
Kepelbagaian rekaan busana dan kelengkapan Aidilfitri, selain kadar tukaran wang yang lebih menguntungkan menjadi antara faktor penarik warga Singapura menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk ‘memburu’ persiapan Syawal di Kuala Lumpur.
