Beli-belah awal persiapan Raya, KL jadi pilihan warga S'pura

Malaysia
Beli-belah awal persiapan Raya, KL jadi pilihan warga S’pura

Kepelbagaian rekaan busana, kadar tukaran wang antara faktor utama tarik pelanggan S’pura hingga kini
Hari Raya Aidilfitri
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
HANNEEYZAH BAHARIN
HANNEEYZAH BAHARIN

Beli-belah awal persiapan Raya, KL jadi pilihan warga S’pura

Zainab Bee, Jalan Tuanku Abdul Rahman, shopping di KL, shopping raya
Pelanggan warga Singapura, Cik Zainab Bee, 67 tahun (depan) dan beberapa sahabatnya membeli tudung di sebuah premis di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. - Foto BH oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Bagi sesetengah keluarga Singapura, persiapan Aidilfitri kini turut merangkumi perjalanan singkat ke Kuala Lumpur (KL), khusus untuk mendapatkan pelbagai kelengkapan termasuk pakaian, kuih Raya dan barangan hiasan pada harga lebih berpatutan. 

Kepelbagaian rekaan busana dan kelengkapan Aidilfitri, selain kadar tukaran wang yang lebih menguntungkan menjadi antara faktor penarik warga Singapura menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk ‘memburu’ persiapan Syawal di Kuala Lumpur. 

Hari Raya Aidilfitribeli belahPERSIAPAN
