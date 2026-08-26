KUALA LUMPUR: Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Melaka terbuka untuk berbincang dengan parti lain yang berkongsi persamaan, termasuk Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjelang pilihan raya negeri (PRN) negeri itu.

Ketua Penerangan Bersatu Melaka, Encik Hishamuddin Abdul Karim, bagaimanapun, berkata sebarang kerjasama pilihan raya harus mengecualikan parti-parti yang telah mengkhianati kepercayaan dan semangat kerjasama yang telah diwujudkan sebelum ini dalam Perikatan Nasional (PN).

“Sebarang rundingan, persefahaman atau kerjasama politik yang melibatkan Bersatu adalah tertakluk kepada kebijaksanaan dan keputusan Presiden Bersatu (Tan Sri Muhyiddin Yassin) serta kepimpinan pusat parti,” katanya, lapor portal berita Free Malaysia Today.

Pendirian itu dibuat di tengah-tengah peralihan pakatan politik menjelang PRN Melaka, dengan Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) yang dianggotai Parti Islam SeMalaysia (PAS), Parti Wawasan Negara; Parti Rakyat India Malaysia (MIPP) dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) meneroka potensi kerjasama.

Bersatu bertanding di bawah logonya sendiri dalam PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos lalu selepas diketepikan dalam rundingan kerusi, dengan PAS membentuk persefahaman dengan BN dalam pembahagian 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang ditandingi.

Encik Hishamuddin berkata keputusan PRN Negeri Sembilan dan Johor akan menjadi antara faktor yang dipertimbangkan oleh kepimpinan Bersatu di peringkat negeri dan Pusat.

“Pengalaman dan keputusan PRN Negeri Sembilan dan Johor sudah tentu menjadi antara faktor yang perlu dinilai dengan serius oleh kepimpinan negeri dan Pusat.

“Demi kelangsungan serta masa depan parti, semua senario politik perlu dikaji secara rasional dan terbuka,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Rakyat Palestin menyambut Maulidur Rasul, yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw, di bandar Nablus, Tebing Barat, pada 25 Ogos 2026. Maulidur Rasul diperingati sebahagian besar umat Islam pada 12 Rabiulawal, bulan ketiga dalam kalendar Islam, dengan pelbagai acara keagamaan termasuk selawat, bacaan Al-Quran dan doa.

Umat Islam sedunia sambut Maulidur Rasul dengan pelbagai tradisi setempat, doa dan selawat

Aug 26, 2026 | 1:33 PM
perumahan singapura

Saya warga S’pura tapi mengapa impian miliki rumah rasa jauh?

Aug 23, 2026 | 5:30 AM
isu Palestin, Zaqy, penyelesaian dua negara

Zaqy: Keganasan terhadap rakyat Palestin perlu dihenti

Aug 25, 2026 | 6:29 PM
Menteri Undang-Undang, Encik Edwin Tong berucap pada Persidangan Akademi Suruhanjaya Undang-Undang Perdagangan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Uncitral) yang diadakan di Hotel Shangri-La pada 25 Ogos.

S’pura bida jadi tuan rumah tribunal pelaburan antarabangsa

Aug 25, 2026 | 7:32 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (kiri), ketika mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Keselamatan dan Kesesakan Jalan Raya di Putrajaya.

Johor rancang 5 langkah atasi kesesakan jelang operasi RTS Link

Aug 25, 2026 | 3:34 PM
Amos Yee, tuduhan jenayah, keharmonian kaum

Amos Yee berdepan lebih banyak tuduhan ancam keharmonian kaum, komen berbaur pedofilia

Aug 25, 2026 | 5:39 PM
Antara mangsanya ialah sembilan rakan sekerjanya, serta dua beradik perempuan yang dirakamnya di sebuah cawangan Cold Storage.

Lelaki dipenjara 81 minggu sebab rakam 142 video bawah skirt rakan sekerja, wanita awam, termasuk dua beradik

Aug 25, 2026 | 5:17 PM
Singapore, MSF, S3P, Ahmad Hanafi Muji

17 projek masyarakat akan dirintis di bawah dana baru MSF bantu gelandangan

Aug 19, 2026 | 8:00 PM
chicken tenders, perniagaan makanan, bekas banduan

Kenangan makan ‘chicken tenders’ di sebalik tirai besi cetus ilham buka niaga

Aug 14, 2026 | 12:04 PM
Pasangan, Cik Denise Deanna Chew dan Encik Muhamad Asri Ramli, berkunjung ke Stadium Anfield di Liverpool, England pada Mei.

Demi sukan, sanggup melancong ke mana saja 

Jul 5, 2026 | 5:30 AM

Tambahnya Bersatu Melaka sedia untuk membincangkan bentuk kerjasama politik yang memenuhi kepentingan strategik parti sambil menawarkan alternatif yang lebih baik kepada pengundi.

“Sebarang perbincangan sedemikian, jika ia berlaku, harus dilihat sebagai sebahagian daripada proses politik yang matang dan pragmatik,” katanya.

BN memenangi 21 daripada 28 kerusi dalam PRN Melaka pada 2021, manakala PH memenangi lima dan PN dua.

Sementara itu, Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Faizal Azumu, mengakui partinya memerlukan gabungan bagi menghadapi PRN Melaka tidak lama lagi.

Jelasnya, kedudukan parti perlu diperkukuhkan ketika PN semakin ‘melupakan’ Bersatu.

“Secara umum, kita perlu ada gabungan. Tanpa gabungan, memang susahlah kita hendak bergerak sendirian.

“Ini kerana kekuatan bahagian-bahagian di Melaka itu sendiri belum cukup untuk kami bergerak sendiri,” katanya.

DUN Melaka mesti mengadakan pilihan raya menjelang Februari 2027, namun ramai pihak menjangkakan ia akan diadakan lebih awal sebelum akhir 2026.

Laporan berkaitan
PH belum bincang kerjasama politik dengan BersatuAug 13, 2026 | 4:42 PM
Pemimpin DAP tuntut penjelasan PH terbuka kerjasama politik dengan PN, BersatuAug 12, 2026 | 3:01 PM
Parti Bersama pilih jalan sukar, tidak ikut arus kerjasama politikAug 24, 2026 | 4:39 PM
PRN Melaka: Presiden PAS sahkan perbincangan tak rasmi PN-BN sudah bermulaAug 24, 2026 | 2:07 PM
POLITIK M'SIAParti Pribumi Bersatu MalaysiaPAKATAN HARAPAN