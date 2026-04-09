Topic followed successfullyGo to BHku
Biro Agama PKR bidas Presiden PAS cuba keliru rakyat isu harga minyak
Tolak gambaran kenaikan harga minyak hasil kegagalan pengurusan kerajaan
Apr 9, 2026 | 2:39 PM
Pengerusi Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama Parti Keadilan Rakyat (PKR), Encik Amidi Abdul Manan (kanan), membidas Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang dilihat cuba mengelirukan rakyat mengenai harga minyak ketika Timur Tengah tegang dengan konflik Amerika Syarikat-Iran. - Foto fail NSTP
KUALA LUMPUR: Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama Parti Keadilan Rakyat (PKR) menyifatkan Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Tan Sri Abdul Hadi Awang, sebagai hidup dalam fantasi dan sengaja cuba mengelirukan masyarakat berhubung punca sebenar kenaikan harga minyak dunia.
Pengerusi Biro itu, Encik Amidi Abdul Manan, berkata dakwaan Tan Sri Abdul Hadi bahawa kerajaan tiada sebab untuk menaikkan harga minyak hanya kerana kapal Malaysia tidak disekat di Selat Hormuz adalah satu logik yang tersasar.
Laporan berkaitan
Ketua IATA: Bekalan bahan api jet pulih berbulan, harga minyak kekal tinggiApr 8, 2026 | 7:54 PM
Konflik Timur Tengah: Bekalan ubat, peranti perubatan di M’sia turut terjejasApr 8, 2026 | 3:06 PM
Menteri Indonesia: Harga bahan api pesawat masih kompetitif di sebalik kenaikan hargaApr 8, 2026 | 3:28 PM
S’pura hadapi risiko pertumbuhan ekon perlahan, inflasi lebih tinggiApr 7, 2026 | 8:44 PM