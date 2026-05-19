Topic followed successfullyGo to BHku
Enggan bayar tambang: 4 remaja cekik, pukul pemandu Grab wanita di Melaka
Enggan bayar tambang: 4 remaja cekik, pukul pemandu Grab wanita di Melaka
May 19, 2026 | 1:50 PM
Enggan bayar tambang: 4 remaja cekik, pukul pemandu Grab wanita di Melaka
Dua remaja lelaki dan dua remaja perempuan berusia antara 14 dengan 17 tahun telah ditahan reman kerana mencederakan seorang pemandu Grab wanita di Melaka, selepas tidak mampu membayar tambang. - Foto hiasan BERNAMA
ALOR GAJAH (Melaka): Seorang pemandu kereta sewa privet (e-hailing) wanita cedera selepas dijerut dan dipukul empat remaja, termasuk dua remaja perempuan, yang didakwa tidak mempunyai wang untuk membayar tambang dalam kejadian di Kuala Sungai Baru, Alor Gajah, Melaka, pada 14 April lalu.
Dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah malam itu, mangsa berusia 41 tahun itu mengalami lebam dan bengkak pada beberapa bahagian badan, dipercayai akibat dipukul dengan batang besi, selain kesan jerutan di leher selepas diserang suspek remaja berusia antara 14 dengan 17 tahun itu.
Laporan berkaitan
Pegawai tentera didakwa bunuh pempengaruh Bangladesh, hadapi tuduhan pandu mabuk di KLApr 30, 2026 | 3:16 PM
Pemandu privet, teksi kian terhimpit dek harga petrol naikApr 6, 2026 | 7:29 PM
Lonjakan harga minyak: Penumpang siap sedia tambang khidmat kereta sewa naikMar 19, 2026 | 6:57 PM
Bilangan kereta sewa capai tahap tertinggi pada 2025Feb 2, 2026 | 7:06 PM