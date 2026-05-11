Ketika Malaysia mempromosikan acara hiburan, Festival Rain Rave Water Music, yang julung-julung kalinya diadakan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, baru-baru ini, sebagai satu tarikan pelancongan, ia mencetus perdebatan terbuka mengenai batas hiburan, sensitiviti agama dan hala tuju imej Malaysia sebagai destinasi pelancongan.