Anggota keselamatan membantu orang kelainan upaya (OKU) untuk mendapatkan rawatan selepas terperangkap dalam banjir di Kampung Kusilad, Pitas, Sabah. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Penghuni di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Sri Serigai, Putatan, Sabah, bertindak keluar daripada kediaman dan berkumpul di dewan serbaguna selepas berlaku gegaran akibat gempa bumi di perairan Kota Kinabalu, Sabah. - Foto NSTP

Penduduk di Sri Serigai, Putatan, Sabah, keluar daripada kediaman dan berkumpul di dewan serbaguna menyusuli gegaran akibat gempa bumi di perairan Kota Kinabalu, Sabah, kira-kira 1 pagi, 23 Februari. - Foto NSTP

Anggota keselamatan membantu orang kelainan upaya (OKU) untuk mendapatkan rawatan selepas terperangkap dalam banjir di Kampung Kusilad, Pitas, Sabah. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Penghuni di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Sri Serigai, Putatan, Sabah, bertindak keluar daripada kediaman dan berkumpul di dewan serbaguna selepas berlaku gegaran akibat gempa bumi di perairan Kota Kinabalu, Sabah. - Foto NSTP

Penduduk di Sri Serigai, Putatan, Sabah, keluar daripada kediaman dan berkumpul di dewan serbaguna menyusuli gegaran akibat gempa bumi di perairan Kota Kinabalu, Sabah, kira-kira 1 pagi, 23 Februari. - Foto NSTP

Anggota keselamatan membantu orang kelainan upaya (OKU) untuk mendapatkan rawatan selepas terperangkap dalam banjir di Kampung Kusilad, Pitas, Sabah. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

KOTA KINABALU (Sabah): Gempa bumi kuat bermagnitud 6.8 melanda perairan Sabah pada 12.57 pagi, 23 Februari, namun tidak membawa sebarang ancaman tsunami.

Ini merupakan gempa bumi terbesar yang pernah direkodkan berhampiran Malaysia sejak gempa bumi bermagnitud 6.6 di Lahad Datu, Sabah, pada 1923.

Dalam masa sama, beberapa daerah di Sabah dilanda banjir dengan lebih 4,000 penduduk telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara (PPS) sehingga pagi 23 Februari.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia), dalam kenyataan pada 23 Februari, memaklumkan pusat gempa itu terletak pada koordinat 7.0 darjah Utara dan 116.4 darjah Timur, dengan kedalaman 678 kilometer (km).

“Pusat gempa bumi berada pada jarak 49 km ke Barat dari Kudat, Sabah.

“Gegaran dilaporkan dirasai di Kota Kinabalu, Penampang dan kawasan pantai barat Sabah, serta beberapa kawasan di Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Bagaimanapun, setakat ini tiada ancaman tsunami dilaporkan,” menurut kenyataan itu, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Malaysia merekodkan kurang daripada lima gempa bumi melebihi magnitud 6 dengan semuanya berlaku di Sabah, termasuk kejadian bermagnitud 6.0 di Ranau pada 4 Jun 2015, yang mengorbankan 18 nyawa dan menyebabkan 11 lagi cedera akibat runtuhan batu di Gunung Kinabalu.

Kejadian gempa itu mencetuskan keadaan panik dalam kalangan penduduk, dengan pengguna media sosial berkongsi pengalaman masing-masing, menggambarkan rumah bergegar, bergoyang serta sentapan mengejut yang pada awalnya disangka disebabkan rasa pening.

Siti Anizah dari Likas berkata beliau merasai gegaran ketika sedang memasak, dengan dapurnya seperti bergerak dan menyangka penyakit vertigonya datang semula.

Di Kepayan, seorang penduduk, Petrus Bius, menjelaskan kejadian berlaku ketika beliau sedang berehat, dengan rumahnya tiba-tiba bergegar.

“Saya sedang berehat pada masa itu, tiba-tiba rasa gegaran sekitar 10 saat. Memang jelas terasa,” katanya kepada BHM.

Dalam pada itu, di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Taman Sri Serigai, Putatan, kebanyakan penghuni yang merasai gegaran bertindak keluar dari kediaman masing-masing dan berkumpul di dewan sebagai langkah berjaga-jaga.

Malah, terdapat juga beberapa penghuni yang mengambil keputusan meninggalkan kawasan berkenaan dengan menaiki kenderaan bersama ahli keluarga bagi memastikan keselamatan.

Sementara itu, jumlah mangsa banjir di Sabah menyaksikan peningkatan ketara pada pagi 23 Februari, apabila hampir 4,500 mangsa daripada 1,774 keluarga berlindung di PPS, berbanding sekitar 3,400 mangsa pada 22 Februari.