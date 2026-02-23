SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Gempa bumi terbesar, banjir landa Sabah, jejas 4,000 penduduk

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Malaysia

Gempa bumi terbesar, banjir landa Sabah, jejas 4,000 penduduk

Feb 23, 2026 | 1:46 PM

Gempa bumi terbesar, banjir landa Sabah, jejas 4,000 penduduk

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Banjir, gempa bumi, Kota Kinabalu, Sabah, Sri Serigai, Putatan, gempa bumi sabah, banjir sabah, bencana alam malaysia, 4,000 orang
Penduduk di Sri Serigai, Putatan, Sabah, keluar daripada kediaman dan berkumpul di dewan serbaguna menyusuli gegaran akibat gempa bumi di perairan Kota Kinabalu, Sabah, kira-kira 1 pagi, 23 Februari. - Foto NSTP

KOTA KINABALU (Sabah): Gempa bumi kuat bermagnitud 6.8 melanda perairan Sabah pada 12.57 pagi, 23 Februari, namun tidak membawa sebarang ancaman tsunami.

Ini merupakan gempa bumi terbesar yang pernah direkodkan berhampiran Malaysia sejak gempa bumi bermagnitud 6.6 di Lahad Datu, Sabah, pada 1923.

Dalam masa sama, beberapa daerah di Sabah dilanda banjir dengan lebih 4,000 penduduk telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara (PPS) sehingga pagi 23 Februari.

Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia), dalam kenyataan pada 23 Februari, memaklumkan pusat gempa itu terletak pada koordinat 7.0 darjah Utara dan 116.4 darjah Timur, dengan kedalaman 678 kilometer (km).

“Pusat gempa bumi berada pada jarak 49 km ke Barat dari Kudat, Sabah.

“Gegaran dilaporkan dirasai di Kota Kinabalu, Penampang dan kawasan pantai barat Sabah, serta beberapa kawasan di Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Bagaimanapun, setakat ini tiada ancaman tsunami dilaporkan,” menurut kenyataan itu, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Malaysia merekodkan kurang daripada lima gempa bumi melebihi magnitud 6 dengan semuanya berlaku di Sabah, termasuk kejadian bermagnitud 6.0 di Ranau pada 4 Jun 2015, yang mengorbankan 18 nyawa dan menyebabkan 11 lagi cedera akibat runtuhan batu di Gunung Kinabalu.

Kejadian gempa itu mencetuskan keadaan panik dalam kalangan penduduk, dengan pengguna media sosial berkongsi pengalaman masing-masing, menggambarkan rumah bergegar, bergoyang serta sentapan mengejut yang pada awalnya disangka disebabkan rasa pening.

Siti Anizah dari Likas berkata beliau merasai gegaran ketika sedang memasak, dengan dapurnya seperti bergerak dan menyangka penyakit vertigonya datang semula.

Di Kepayan, seorang penduduk, Petrus Bius, menjelaskan kejadian berlaku ketika beliau sedang berehat, dengan rumahnya tiba-tiba bergegar.

“Saya sedang berehat pada masa itu, tiba-tiba rasa gegaran sekitar 10 saat. Memang jelas terasa,” katanya kepada BHM.

Dalam pada itu, di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Taman Sri Serigai, Putatan, kebanyakan penghuni yang merasai gegaran bertindak keluar dari kediaman masing-masing dan berkumpul di dewan sebagai langkah berjaga-jaga.

Malah, terdapat juga beberapa penghuni yang mengambil keputusan meninggalkan kawasan berkenaan dengan menaiki kenderaan bersama ahli keluarga bagi memastikan keselamatan.

Sementara itu, jumlah mangsa banjir di Sabah menyaksikan peningkatan ketara pada pagi 23 Februari, apabila hampir 4,500 mangsa daripada 1,774 keluarga berlindung di PPS, berbanding sekitar 3,400 mangsa pada 22 Februari.

Menurut kenyataan Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua mangsa yang dipindahkan ke 32 PPS adalah penduduk dari 70 kampung di tiga daerah yang terjejas banjir, iaitu Pitas, Paitan dan Tawau.

Laporan berkaitan
Sistem seismik dinaik taraf percepat amaran gempa, tsunamiNov 26, 2025 | 2:34 PM
M’sia kemas kini peta bahaya seismik, tambah stesen pantau gempaNov 14, 2025 | 12:23 PM
6 negeri di M’sia terdedah ancaman gempa bumiOct 7, 2025 | 2:07 PM
KLCC, Merdeka 118 dibina dengan ambil kira risiko gempa bumiSep 3, 2025 | 1:07 PM
gempa bumisabahbanjir
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg