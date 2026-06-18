KUALA LUMPUR: Datuk Seri Hamzah Zainudin, Ahli Parlimen Larut, menegaskan bahawa Parti Wawasan Negara yang diterajuinya telah berdaftar secara sah dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS).

Beliau, yang juga pengasas Gerakan Reset, menjelaskan bahawa beliau hanya mengambil alih parti sedia ada dan melakukan penjenamaan semula.

“Saya ambil alih parti, nama sahaja tukar,” jelas beliau kepada media selepas menghadiri mesyuarat dan pertemuan bersama AP pembangkang di Ibu Pejabat Parti Islam SeMalaysia (PAS), di Kuala Lumpur, pada malam 17 Jun, lapor Malaysiakini.

Kenyataan ini dibuat bagi menepis dakwaan bahawa Parti Wawasan merupakan sebuah pertubuhan tidak sah atau ‘scam’, berikutan pengumuman penubuhannya di Konvensyen Reset di Kelantan pada 13 Jun lalu.

Terdahulu, ROS mengesahkan bahawa permohonan pertukaran nama sebuah parti dari Sarawak, iaitu Parti Sedar Rakyat Sarawak (Sedar) kepada Parti Wawasan Rakyat, sedang dalam proses penelitian.

Namun, parti tersebut tidak mempunyai kaitan dengan Parti Wawasan yang digerakkan oleh Datuk Hamzah.

Parti Wawasan dilancarkan empat bulan selepas beliau dipecat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pada 13 Februari, berikutan krisis kepimpinan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Dalam pertemuan itu, beliau tidak mengulas lanjut mengenai kedudukannya sebagai Ketua Pembangkang yang diumumkan oleh Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, semasa perasmian Konvensyen Reset.

Tan Sri Abdul Hadi sebelum ini menyatakan PAS bersetuju mengekalkan Datuk Hamzah sebagai Ketua Pembangkang berdasarkan pandangan Ahli Parlimen PAS and Reset.

Datuk Hamzah menegaskan bahawa fokus utama perbincangan malam tersebut bukanlah isu parti, sebaliknya persediaan menghadapi pilihan raya dan pembukaan sidang Parlimen pada 22 Jun.