Keluarga mangsa lubang benam KL tuntut pampasan
Mangsa warga India adalah satu-satunya pencari nafkah keluarga dan tanggung suaminya yang sakit
May 7, 2026 | 4:48 PM
Kejadian lubang benam di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur, pada 23 Ogos 2024, yang menyebabkan seorang pelancong wanita warga India hilang tanpa jejak. - Foto fail
KLANG: Keluarga G Vijaya Lakshmi, pelancong India yang hilang setelah terperosok ke dalam lubang benam di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur, pada Ogos 2024, kini menuntut pampasan setimpal daripada kerajaan Malaysia.
Peguam mangsa, Encik M Partiben, berkata pihaknya berharap dapat bertemu dengan Menteri Wilayah Persekutuan, Cik Hannah Yeoh dan Datuk Bandar DBKL, Datuk Fadlun Mak Ujud, dalam tempoh dua minggu hingga sebulan selepas sijil kematian Vijaya, 48 tahun, dikeluarkan pada 6 Mei.
