KLANG: Keluarga G Vijaya Lakshmi, pelancong India yang hilang setelah terperosok ke dalam lubang benam di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur, pada Ogos 2024, kini menuntut pampasan setimpal daripada kerajaan Malaysia.

Peguam mangsa, Encik M Partiben, berkata pihaknya berharap dapat bertemu dengan Menteri Wilayah Persekutuan, Cik Hannah Yeoh dan Datuk Bandar DBKL, Datuk Fadlun Mak Ujud, dalam tempoh dua minggu hingga sebulan selepas sijil kematian Vijaya, 48 tahun, dikeluarkan pada 6 Mei.

Laporan berkaitan
Paip pembetungan reput, tanah tidak stabil punca lubang di Jalan Masjid IndiaOct 23, 2025 | 3:52 PM
Insiden tanah jerlus kes terpencil, perlu pulihkan jenama Jalan Masjid IndiaSep 5, 2024 | 8:31 PM
Tanah jerlus di KL: Operasi mencari kini tumpu di loji kumbahan Indah Water Aug 28, 2024 | 5:37 PM
Wanita ‘ditelan’ tanah benam dekat Masjid India masih belum ditemui, operasi menyelamat diteruskanAug 24, 2024 | 12:30 PM
lubang di jalan rayaMasjid Indiapelancong