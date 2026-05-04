Kemelut politik Negeri Sembilan: Hampir semua Adun Umno didakwa enggan jadi pembangkang
Kenyataan Pengerusi Umno Negeri Sembilan didakwa bercanggah dengan keadaan sebenar
May 4, 2026 | 2:44 PM
Pengerusi Umno/Barisan Nasional Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias (kiri), bersama Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. - Foto FACEBOOK JALALUDDIN ALIAS
KUALA LUMPUR: Kenyataan Pengerusi Umno Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, bahawa 14 Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Umno lebih rela menjadi pembangkang daripada bersama Pakatan Harapan (PH) dalam Kerajaan Perpaduan, susulan hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun, didakwa meleset sama sekali.
Sebaliknya, 12 daripada 14 Adun tersebut dikatakan menyambut baik keputusan pucuk pimpinan Umno untuk kekal bersama Kerajaan Perpaduan negeri itu.
