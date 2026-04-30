Topic followed successfullyGo to BHku
Zahid: 14 Adun Umno Negeri Sembilan kekal sokong Kerajaan Perpaduan
Zahid: 14 Adun Umno Negeri Sembilan kekal sokong Kerajaan Perpaduan
Keputusan dicapai selepas perbincangan mendalam bersama semua wakil rakyat terbabit pada 30 April
Apr 30, 2026 | 5:52 PM
Zahid: 14 Adun Umno Negeri Sembilan kekal sokong Kerajaan Perpaduan
Menteri Besar Negeri Sembilan dari Pakatan Harapan, Datuk Seri Aminuddin Harun (kanan). - Foto fail
PUTRAJAYA: Kesemua 14 Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Umno/Barisan Nasional (BN) di Negeri Sembilan sebulat suara tekad terus mendukung Kerajaan Perpaduan negeri itu demi memastikan kestabilan kekal utuh, ujar Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.
Datuk Ahmad Zahid, yang juga Timbalan Perdana Menteri, menjelaskan keputusan ini dicapai selepas perbincangan mendalam bersama semua wakil rakyat terbabit pada 30 April.
