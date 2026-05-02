Krisis politik Negeri Sembilan: Umno rela jadi pembangkang dari terus kerjasama dengan Pakatan Harapan
May 2, 2026 | 6:19 PM
Pengerusi Umno/Barisan Nasional Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, ketika ditemui media selepas menyampaikan ucapan di pentas Konvensyen Umno sempena ulang tahun ke-80 parti itu pada 2 Mei di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. - Foto BERNAMA
Konvensyen Umno menjadi pentas buat Pengerusi Umno Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, memperjelaskan pendirian berhubung krisis politik di negeri berkenaan, termasuk menyatakan kesediaan untuk Umno menjadi pembangkang berbanding terus berada dalam kerajaan bersama Pakatan Harapan (PH).
Beliau menegaskan Umno Negeri Sembilan tidak lagi bersedia mengambil pendekatan berkompromi dalam isu yang membabitkan kepimpinan Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun, selepas 14 Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Umno/Barisan Nasional (BN) hilang keyakinan terhadap kepimpinan beliau.
Laporan berkaitan
PH tolak pengkhianatan Umno/BN Negeri Sembilan, cubaan jatuhkan Menteri Besar dikesali Apr 29, 2026 | 3:43 PM
Umno Negeri Sembilan gesa sidang DUN khas diadakan segeraApr 29, 2026 | 1:57 PM
Umno tarik balik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan Apr 27, 2026 | 4:53 PM
Ulang tahun ke-80: Umno perlu ‘tukar enjin’ jika mahu kekal relevanMay 2, 2026 | 5:30 AM
Umno tangguh pemilihan parti 2026, mahu tumpu persiapan pilihan raya Feb 27, 2026 | 12:51 PM