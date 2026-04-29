SEREMBAN: Umno Negeri Sembilan berpendapat Sidang Khas Dewan Undangan Negeri (DUN) perlu diadakan segera, demi menangani krisis politik semasa di negeri itu.

Pengerusinya, Datuk Seri Jalaluddin Alias, khuatir pentadbiran negeri akan terumbang-ambing jika sidang DUN ditangguh hingga enam bulan seperti dimaklumkan.

Laporan berkaitan
POLITIK M'SIAUmno