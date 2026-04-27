Kerajaan M’sia tanggung subsidi bahan api RM8.28j sejam
Jumlah tanggungan subsidi tidak mampan, tidak dapat bertahan untuk tempoh lama
Apr 27, 2026 | 1:27 PM
Kerajaan Malaysia dijangka tidak lagi mampu menampung beban subsidi yang melonjak tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah ketika ini. - Foto BHM
KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia menanggung beban subsidi bahan api yang besar kira-kira RM8.28 juta ($2.67 juta) setiap jam, bersamaan RM2,300 sesaat, untuk melindungi rakyat daripada kesan krisis bekalan sejagat yang dicetuskan konflik geopolitik di Timur Tengah.
Itulah realiti semasa yang ditanggung kerajaan susulan krisis bekalan sejagat yang melonjakkan harga minyak mentah dunia melepasi paras AS$110 setong pada Mac lalu, satu keadaan yang tidak dapat dielakkan dan berada di luar kawalan kerajaan.
Laporan berkaitan
Peniaga gerai, restoran JB dijangka naik harga makanan susulan krisis Timur TengahApr 22, 2026 | 5:33 PM
19 loji pengeluaran di M’sia mampu hasilkan 1.5j liter biodiesel sebulanApr 20, 2026 | 2:14 PM
Dasar kerja dari rumah susulan konflik TT bagi penjawat awam M’sia bermulaApr 15, 2026 | 6:38 PM
Petronas: Bekalan bahan api Malaysia terjamin hingga JunApr 15, 2026 | 7:43 PM