KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia menanggung beban subsidi bahan api yang besar kira-kira RM8.28 juta ($2.67 juta) setiap jam, bersamaan RM2,300 sesaat, untuk melindungi rakyat daripada kesan krisis bekalan sejagat yang dicetuskan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Itulah realiti semasa yang ditanggung kerajaan susulan krisis bekalan sejagat yang melonjakkan harga minyak mentah dunia melepasi paras AS$110 setong pada Mac lalu, satu keadaan yang tidak dapat dielakkan dan berada di luar kawalan kerajaan.