Kes pelepasan tanpa pembebasan Zahid Hamidi: Mahkamah Rayuan tolak bantahan Peguam Negara
Apr 8, 2026 | 10:52 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. - Foto fail NSTP
PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan pada 8 April menolak bantahan awal Peguam Negara terhadap rayuan Badan Peguam berhubung keputusannya memberhentikan prosiding kes rasuah Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, membabitkan Dana Yayasan Akalbudi yang diasaskannya.
Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Datuk Faizah Jamaludin, sebulat suara, menolak bantahan awal itu, namun menetapkan untuk mendengar rayuan utama Badan Peguam pada petang 8 April.
