PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan pada 8 April menolak bantahan awal Peguam Negara terhadap rayuan Badan Peguam berhubung keputusannya memberhentikan prosiding kes rasuah Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, membabitkan Dana Yayasan Akalbudi yang diasaskannya.