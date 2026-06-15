Kes penipuan dalam talian di M’sia meningkat 87%, nilai kerugian cecah RM2.97b

Ketua Polis Negara, Tan Sri Mohd Khalid Ismail (dua dari kiri), dan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Public Bank, Tan Sri Tay Ah Lek (dua dari kanan), melakukan pelancaran kempen Perangi Scam Polis Diraja Malaysia dan Public Bank di Kuala Lumpur, pada 15 Jun. - Foto NSTP

Ketua Polis Negara, Tan Sri Mohd Khalid Ismail (dua dari kiri), dan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Public Bank, Tan Sri Tay Ah Lek (dua dari kanan), melakukan pelancaran kempen Perangi Scam Polis Diraja Malaysia dan Public Bank di Kuala Lumpur, pada 15 Jun. - Foto NSTP

Kes penipuan dalam talian di M’sia meningkat 87%, nilai kerugian cecah RM2.97b

Kes penipuan dalam talian di M’sia meningkat 87%, nilai kerugian cecah RM2.97b

KUALA LUMPUR: Jumlah kes penipuan dalam talian di Malaysia pada 2025 meningkat 87 peratus kepada 66,204 kes berbanding 35,368 kes pada 2024.

Ketua Polis Negara, Tan Sri Mohd Khalid Ismail, berkata peningkatan kes turut disusuli dengan kerugian kewangan yang semakin besar apabila mangsa penipuan mengalami kehilangan wang sebanyak RM2.97 bilion ($940 juta) pada 2025, iaitu peningkatan sebanyak RM1.4 bilion berbanding 2024.

Beliau berkata ia menunjukkan ancaman jenayah siber semakin membimbangkan di Malaysia.

Jelas beliau, meskipun pelbagai usaha penguatkuasaan dan kempen kesedaran dilaksanakan oleh pihak berkuasa, peningkatan kes tetap berlaku secara mendadak.

“Statistik ini menunjukkan jenayah penipuan dalam talian terus menjadi ancaman serius yang memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara,” katanya lapor Berita Harian Malaysia.

Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran kempen Perangi Scam, ‘Two Forces, One Mission’ (Dua Pasukan, Satu Matlamat) antara Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Public Bank di Kuala Lumpur pada 15 Jun.

Tan Sri Mohd Khalid berkata penipuan menerusi panggilan telefon atau ‘phone scam’ kekal sebagai kategori penipuan paling banyak dilaporkan dengan 28,388 kes.

Beliau berkata penipuan pelaburan tidak wujud mencatatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu sebanyak RM1.47 bilion.

“Sindiket penipuan kini semakin licik dan canggih apabila memanfaatkan teknologi serta pelbagai platform digital untuk memperdaya mangsa.

“Angka yang direkodkan ini bukan sekadar statistik. Di sebalik setiap kes terdapat individu dan keluarga yang berdepan kesukaran kewangan serta tekanan emosi akibat menjadi mangsa penipuan,” katanya.

Beliau berkata perkembangan pesat perkhidmatan digital dan transaksi dalam talian turut membuka lebih banyak ruang kepada penjenayah untuk menjalankan aktiviti penipuan.

Sehubungan itu, beliau menegaskan usaha membanteras jenayah siber memerlukan kerjasama erat antara pihak berkuasa, institusi kewangan dan masyarakat.

Tan Sri Mohd Khalid turut memuji pelaksanaan kempen Perangi Scam yang disifatkan mampu memperkukuh kerjasama antara agensi penguatkuasaan dan sektor perbankan, selain meningkatkan tahap kecelikan kewangan serta kesedaran keselamatan siber dalam kalangan rakyat.

“Perjuangan menentang penipuan tidak boleh dipikul oleh agensi penguatkuasaan semata-mata. Ia memerlukan komitmen bersama daripada institusi perbankan, agensi kerajaan dan orang ramai,” katanya.