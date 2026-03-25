Kes penuntut di Pahang pijak al-Quran dihukum buang universiti
Mar 25, 2026 | 2:20 PM
Pada 3 Mac lalu, S Vikneswaran, 21 tahun (dua dari kanan), mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang, atas tuduhan mencemarkan al-Quran dengan niat hendak mengaibkan agama itu pada 22 Februari lalu. - Foto fail BERNAMA
KUANTAN (Pahang): Penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) di Kuantan, Pahang, yang sebelum ini didakwa atas tuduhan mencemarkan al-Quran dan melakukan hantaran komunikasi jelik melampau di media sosial telah dihukum buang universiti.
Naib Canselor UMPSA, Profesor Yatimah Alias, berkata proses tatatertib terhadap penuntut lelaki itu telah selesai baru-baru ini selepas Jawatankuasa Tatatertib Pelajar universiti itu bersidang pada 9 Mac lepas.
