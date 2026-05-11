Krisis adat N Sembilan meruncing, pesara kerajaan diangkat Undang terbaru
May 11, 2026 | 4:45 PM
Encik Abd Rahman Limat ketika diisytiharkan sebagai penyandang Undang Luak Sungai Ujong ke-11 yang baru pada 10 Mei. - Foto UNDANG LUAK SUNGAI UJONG
SEREMBAN: Krisis adat dan Perlembagaan di Negeri Sembilan terus mencuri tumpuan apabila seorang pesara kerajaan dimasyhurkan sebagai Undang Luak Sungai Ujong ke-11, hanya selepas beberapa hari seorang akauntan muda diumumkan sebagai pengganti Undang terdahulu yang telah dilucutkan jawatannya.
Upacara pemasyhuran Encik Abd Rahman Limat, 70 tahun, sebagai penyandang Datuk Klana Petra Undang Luak Sungai Ujong ke-11, telah berlangsung dalam majlis istiadat penuh adat di Telapak Tua Kampung Chedang, Rasah, Seremban, Negeri Sembilan, pada 10 Mei.
