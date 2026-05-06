Krisis diraja Negeri Sembilan: Undang heret kerajaan negeri ke mahkamah, tuntut dedah minit mesyuarat
Turut syor penyingkiran Menteri Besar Negeri Sembilan daripada jawatan
May 6, 2026 | 4:45 PM
Empat Undang (pembesar adat dan ketua daerah) di Negeri Sembilan pada sidang media pengisytiharan penyingkiran Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, pada 19 April lalu. - Foto fail MALAYSIAKINI
KUALA LUMPUR: Pertikaian takhta diraja yang berlarutan di Negeri Sembilan kini memasuki fasa perundangan apabila empat Undang (pembesar adat atau ketua daerah) mengheret kerajaan negeri ke mahkamah.
Para pembesar berkenaan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Seremban, Negeri Sembilan, pada 5 Mei, bagi memohon perintah supaya kerajaan negeri serta Dewan Keadilan dan Undang (DKU) Negeri Sembilan mendedahkan minit mesyuarat bertarikh 17 April.
